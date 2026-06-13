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परिषदीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू

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परिषदीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू
परिषदीय विद्यालयविशेष शिक्षकसमानता
📆13-06-2026 14:57:00
📰Dainik Jagran
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बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परिषदीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की खोज के लिये 29 जून तक आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं।

परिषद द्वारा परिषदीय विद्यालय ों में विशेष शिक्षक ों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गयी है। यह पहल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षणिक विकास को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई है। बुनियादी शिक्षा परिषद ने इन शिक्षकों के लिए एक विशेष आवेदन प्रक्रिया स्थापित की है, जिसमें केवल योग्य अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं। परिषदीय विद्यालय ों में विशेष शिक्षण के लिये नियुक्ति की मांग पर समुचित कार्रवाई के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षा संरचना में समावेशिता को और बढ़ाया जाये। इस प्रक्रिया के तहत आवेदन करने के लिये उम्मीदवारों को 29 जून तक इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से अपना आवेदन भेजना अनिवार्य है। आवेदन पत्र का प्रारूप तथा विस्तृत विवरण पहले ही जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यताएँ, सीटीईटी /टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण, तथा भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यता प्रस्तुत करें। आवेदन के साथ ही उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ-साथ अनुबंध प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज़ भी संलग्न करने होंगे। परिषदीय विद्यालय ों के लिए विशेष शिक्षक ों को नियुक्त करना मुख्यतः संविदा व आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से किया जायेगा, ताकि तेजी से और कुशलता से कार्यवाही सम्पन्न हो सके। याद दिलाते हुए, यह नियुक्ति निकाय द्वारा रजनीश कुमार पांडेय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य अदालत के आदेश के अनुपालन में कार्यान्वित की जा रही है। अधिकारियों ने यह निर्देश दिया है कि कार्यवाही में किसी भी प्रकार की देरी न हो और सभी योग्य उम्मीदवारों के आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजे जाएं। इस कदम से परिषदीय विद्यालय ों में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिये शिक्षण संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि की आशा है। परिषदीय शैक्षणिक ढाँचे को सुदृढ़ करने हेतु इस पहल के तहत अभी से ही कार्य आरम्भ हो चुका है, और आने वाले महीनों में इसके प्रभाव की सटीक जाँच के लिये निरीक्षण आयोग को भेजा जायेगा.

परिषद द्वारा परिषदीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गयी है। यह पहल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षणिक विकास को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई है। बुनियादी शिक्षा परिषद ने इन शिक्षकों के लिए एक विशेष आवेदन प्रक्रिया स्थापित की है, जिसमें केवल योग्य अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं। परिषदीय विद्यालयों में विशेष शिक्षण के लिये नियुक्ति की मांग पर समुचित कार्रवाई के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षा संरचना में समावेशिता को और बढ़ाया जाये। इस प्रक्रिया के तहत आवेदन करने के लिये उम्मीदवारों को 29 जून तक इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से अपना आवेदन भेजना अनिवार्य है। आवेदन पत्र का प्रारूप तथा विस्तृत विवरण पहले ही जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यताएँ, सीटीईटी/टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण, तथा भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यता प्रस्तुत करें। आवेदन के साथ ही उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ-साथ अनुबंध प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज़ भी संलग्न करने होंगे। परिषदीय विद्यालयों के लिए विशेष शिक्षकों को नियुक्त करना मुख्यतः संविदा व आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से किया जायेगा, ताकि तेजी से और कुशलता से कार्यवाही सम्पन्न हो सके। याद दिलाते हुए, यह नियुक्ति निकाय द्वारा रजनीश कुमार पांडेय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य अदालत के आदेश के अनुपालन में कार्यान्वित की जा रही है। अधिकारियों ने यह निर्देश दिया है कि कार्यवाही में किसी भी प्रकार की देरी न हो और सभी योग्य उम्मीदवारों के आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजे जाएं। इस कदम से परिषदीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिये शिक्षण संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि की आशा है। परिषदीय शैक्षणिक ढाँचे को सुदृढ़ करने हेतु इस पहल के तहत अभी से ही कार्य आरम्भ हो चुका है, और आने वाले महीनों में इसके प्रभाव की सटीक जाँच के लिये निरीक्षण आयोग को भेजा जायेगा

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परिषदीय विद्यालय विशेष शिक्षक समानता आवेदन प्रक्रिया सीटीईटी

 

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