परेश रावल का गुस्सा: थिएटर में थप्पड़ और पत्थर के ऐतिहासिक दुःखद दृश्य

बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल ने एक पुराने पॉडकास्ट में अपने शॉर्ट टेंपर और दो विवादास्पद घटनाओं के बारे में खुलकर बताया, जिनमें एक थिएटर में थप्पड़ मारना और दूसरी में पत्थर से आक्रमण शामिल है।
बॉलीवुड के अनुभवी एक्टर परेश रावल अपनी शानदार कॉमेडी रोल्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में उनके गुस्से के बारे में कई चर्चाएं हुई हैं। एक बार तो एक्टर इतना गुस्से में आए कि उन्होंने एक व्यक्ति के सिर पर पत्थर मार दिया और एक और व्यक्ति को थप्पड़ भी मारा था। ये घटनाएं दɾ अपने करियर के शुरुआती दिनों में हुई थीं, जब परेश रावल थिएटर शो करते थे। उन्होंne एक पुराने पॉडकास्ट में खुद इस बात की बताई कि उन्होंने दो बार अपना आपा खो दिया था। एक बार, प्ले के दौरान कुछ लोग वंगी कमेंट्स कर रहे थे, जिस पर वे गुस्से में आए और ऑडियंस पर बैठे किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। इस हादसे के बाद प्ले बंद हो गई और थिएटर मालिकों ने यह भी कहा कि वे परेश रावल को वापस वहां प्रदर्शन करने नहीं देगे। दूसरी घटना में, परेश रावल ने एक व्यक्ति के सिर पर पत्थर मार दिया। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा कि इस ऐरोमान तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ और बाद में उन्होंने उस व्यक्ति के घर गया और दोस्त बन गए। परेश रावल ने बताया कि वे शॉर्ट टेंपर की मार्मिकता रखते हैं और जब भी कुछ उन्हें हर्ट करता है तो वे अग्रेसिव हो जाते हैं। यह गुस्सा अनिश्चितता के कारण भी होता है। उनके पिता भी शॉर्ट टेंपर थे और उनका गुस्सा परेश रावल से भी ज्यादा गंभीर था। हालांकि, परेश रावल आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं। वर्तमान में वे 71 साल के हैं और नवीनतम फिल्मों में 'भूत बंगला', 'द ताज स्टोरी', और 'थामा' में देखे गए हैं। वे अब 'वेलकम टू द जंगल' और अपकमिंग प्रोजेक्ट 'हेरा फेरी 3' में भी नजर आएंगे। साथ ही राजस्थान रॉयल्स के लिए भी उनकी भावनाएं जानी जाती हैं.
बॉलीवुड के अनुभवी एक्टर परेश रावल अपनी शानदार कॉमेडी रोल्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में उनके गुस्से के बारे में कई चर्चाएं हुई हैं। एक बार तो एक्टर इतना गुस्से में आए कि उन्होंने एक व्यक्ति के सिर पर पत्थर मार दिया और एक और व्यक्ति को थप्पड़ भी मारा था। ये घटनाएं दɾ अपने करियर के शुरुआती दिनों में हुई थीं, जब परेश रावल थिएटर शो करते थे। उन्होंne एक पुराने पॉडकास्ट में खुद इस बात की बताई कि उन्होंने दो बार अपना आपा खो दिया था। एक बार, प्ले के दौरान कुछ लोग वंगी कमेंट्स कर रहे थे, जिस पर वे गुस्से में आए और ऑडियंस पर बैठे किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। इस हादसे के बाद प्ले बंद हो गई और थिएटर मालिकों ने यह भी कहा कि वे परेश रावल को वापस वहां प्रदर्शन करने नहीं देगे। दूसरी घटना में, परेश रावल ने एक व्यक्ति के सिर पर पत्थर मार दिया। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा कि इस ऐरोमान तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ और बाद में उन्होंने उस व्यक्ति के घर गया और दोस्त बन गए। परेश रावल ने बताया कि वे शॉर्ट टेंपर की मार्मिकता रखते हैं और जब भी कुछ उन्हें हर्ट करता है तो वे अग्रेसिव हो जाते हैं। यह गुस्सा अनिश्चितता के कारण भी होता है। उनके पिता भी शॉर्ट टेंपर थे और उनका गुस्सा परेश रावल से भी ज्यादा गंभीर था। हालांकि, परेश रावल आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं। वर्तमान में वे 71 साल के हैं और नवीनतम फिल्मों में 'भूत बंगला', 'द ताज स्टोरी', और 'थामा' में देखे गए हैं। वे अब 'वेलकम टू द जंगल' और अपकमिंग प्रोजेक्ट 'हेरा फेरी 3' में भी नजर आएंगे। साथ ही राजस्थान रॉयल्स के लिए भी उनकी भावनाएं जानी जाती हैं
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