पलवल में सड़क हादसों में 5 की मौत, कई घायल

पलवल जिले में विभिन्न स्थानों पर हुए अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोगों की जान गई और कई और गंभीर रूप से जिरह हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

पलवल जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में चार युवकों और एक बुजुर्ग महिला सहित पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी मामलों में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतकों के शवों का जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। पहले मामले में सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत टीकरी ब्राह्मण और रहराना गांव के बीच एक तेज रफ्तार बुलेट और स्प्लेंडर बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों बाइकों के चालकों की मौत हो गई। मामले में भमरौला जोगी के रहने वाले राजीव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका भाई नरेंद्र कोर्ट पार्किंग में नौकरी करता था। 16 जून को वह अपनी स्प्लेंडर बाइक से जा रहा था, तभी टीकरी ब्राह्मण के पास एक बुलेट के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उसे सीधी टक्कर मार दी। नरेंद्र को गंभीर हालत में नागरिक अस्पताल पलवल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं इस हादसे में बुलेट चालक अलाउद्दीन की भी हादसे में मौत हो गई। टीकरी ब्राह्मण के रहने वाले अलाउद्दीन के चाचा याकूब ने बताया कि उनका भतीजा अलाउद्दीन मजदूरी का काम करता था और इस हादसे में उसकी भी नल्हड़ मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। साथ ही बुलेट पर सवार अंसार व सहून भी घायल हुए। सदर थाना के एसआई सुनील कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के बाद पुलिस ने पाया कि हादसा बुलेट चालक अलाउद्दीन की तेज गति और लापरवाही के कारण हुआ था। दूसरे मामले में धतीर गांव के रहने वाले शिवराम ने पुलिस को बताया कि उनका बीच का बेटा मनोज कुमार दुधौला की एक निजी कंपनी में काम करता था। 16 जून की शाम को मनोज अपने साथी मुरारी के साथ बाइक पर सवार होकर धतीर से सोहना की तरफ जा रहा था। तभी सोहना की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार के चालक ने लापरवाही से कार चलाते हुए गलत दिशा में आकर उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मनोज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुरारी गंभीर रूप से घायल हो गया। मुरारी का फरीदाबाद के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कार चालक अपनी गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। दीघौट गांव के रहने वाले जगवीर सिंह ने सदर थाना पलवल में शिकायत दर्ज कराई कि 15 जून की शाम को वह और उसका भाई रणवीर खेतों का कार खत्म करके पैदल अपने घर वापस लौट रहे थे। जब वे जगवीर के प्लाट के सामने पहुंचे, तो हसनपुर की तरफ से बामनीखेड़ा की ओर जा रही एक ईको कार ने रणवीर को सीधी टक्कर मार दी। स्वजन द्वारा रणवीर को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को दी गई शिकायत में होडल की गढ़ी पट्टी के रहने वाले विष्णु ने बताया कि बीती 15 जून को उनकी दादी गंगावती, बुआ धर्मवती, देवबती और उनकी नातिन सुरभी मानपुर से एक आटो में बैठकर वापस गढ़ी होडल आ रही थीं। जब आटो गोढोता चौक के पास पहुंचा, तो आगे चल रही एक बस के चालक ने लापरवाही से अचानक ब्रेक मार दिए। गति तेज होने के कारण आटो सीधे बस के पिछले हिस्से से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आटो चालक रामबीर सहित उसमें सवार सभी महिलाओं और बच्चों को गंभीर चोटें आईं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने सभी घायलों को इलाज के लिए पलवल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण स्वजन ने बुजुर्ग महिला गंगावती को पलवल के पारस अस्पताल में दाखिल कराया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

पलवल जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में चार युवकों और एक बुजुर्ग महिला सहित पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी मामलों में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतकों के शवों का जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। पहले मामले में सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत टीकरी ब्राह्मण और रहराना गांव के बीच एक तेज रफ्तार बुलेट और स्प्लेंडर बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों बाइकों के चालकों की मौत हो गई। मामले में भमरौला जोगी के रहने वाले राजीव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका भाई नरेंद्र कोर्ट पार्किंग में नौकरी करता था। 16 जून को वह अपनी स्प्लेंडर बाइक से जा रहा था, तभी टीकरी ब्राह्मण के पास एक बुलेट के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उसे सीधी टक्कर मार दी। नरेंद्र को गंभीर हालत में नागरिक अस्पताल पलवल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं इस हादसे में बुलेट चालक अलाउद्दीन की भी हादसे में मौत हो गई। टीकरी ब्राह्मण के रहने वाले अलाउद्दीन के चाचा याकूब ने बताया कि उनका भतीजा अलाउद्दीन मजदूरी का काम करता था और इस हादसे में उसकी भी नल्हड़ मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। साथ ही बुलेट पर सवार अंसार व सहून भी घायल हुए। सदर थाना के एसआई सुनील कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के बाद पुलिस ने पाया कि हादसा बुलेट चालक अलाउद्दीन की तेज गति और लापरवाही के कारण हुआ था। दूसरे मामले में धतीर गांव के रहने वाले शिवराम ने पुलिस को बताया कि उनका बीच का बेटा मनोज कुमार दुधौला की एक निजी कंपनी में काम करता था। 16 जून की शाम को मनोज अपने साथी मुरारी के साथ बाइक पर सवार होकर धतीर से सोहना की तरफ जा रहा था। तभी सोहना की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार के चालक ने लापरवाही से कार चलाते हुए गलत दिशा में आकर उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मनोज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुरारी गंभीर रूप से घायल हो गया। मुरारी का फरीदाबाद के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कार चालक अपनी गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। दीघौट गांव के रहने वाले जगवीर सिंह ने सदर थाना पलवल में शिकायत दर्ज कराई कि 15 जून की शाम को वह और उसका भाई रणवीर खेतों का कार खत्म करके पैदल अपने घर वापस लौट रहे थे। जब वे जगवीर के प्लाट के सामने पहुंचे, तो हसनपुर की तरफ से बामनीखेड़ा की ओर जा रही एक ईको कार ने रणवीर को सीधी टक्कर मार दी। स्वजन द्वारा रणवीर को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को दी गई शिकायत में होडल की गढ़ी पट्टी के रहने वाले विष्णु ने बताया कि बीती 15 जून को उनकी दादी गंगावती, बुआ धर्मवती, देवबती और उनकी नातिन सुरभी मानपुर से एक आटो में बैठकर वापस गढ़ी होडल आ रही थीं। जब आटो गोढोता चौक के पास पहुंचा, तो आगे चल रही एक बस के चालक ने लापरवाही से अचानक ब्रेक मार दिए। गति तेज होने के कारण आटो सीधे बस के पिछले हिस्से से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आटो चालक रामबीर सहित उसमें सवार सभी महिलाओं और बच्चों को गंभीर चोटें आईं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने सभी घायलों को इलाज के लिए पलवल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण स्वजन ने बुजुर्ग महिला गंगावती को पलवल के पारस अस्पताल में दाखिल कराया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया





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पलवल सड़क दुर्घटना मृत्यु पुलिस हादसा

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