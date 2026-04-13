पलामू में लूटपाट का विरोध करने पर दंपती पर फायरिंग, महिला घायल, तीन लाख की लूट

चैनपुर (पलामू) में अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर एक दंपती पर गोली चला दी, जिसमें महिला घायल हो गई। अपराधियों ने तीन लाख रुपये भी लूट लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, चैनपुर ( पलामू )। मगढ़ थाना क्षेत्र में अपराध ियों का दुस्साहस चरम पर है। यहां लूटपाट का विरोध करने पर अपराध ियों ने एक दंपती पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस भीषण हमले में प्रज्ञा केंद्र संचालक महिला के पैर में गोली लगी है, जबकि उनके पति चमत्कारिक ढंग से बाल-बाल बच गए; गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। इस घटना ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है।

जानकारी के अनुसार, रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुंटार में शमा परवीन प्रज्ञा केंद्र का सफलतापूर्वक संचालन करती हैं। वे अपने पति इसराफील के साथ एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर हुंटार की ओर जा रही थीं। इसी दौरान, दो मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट करने की कोशिश की। जब दंपती ने बदमाशों का डटकर विरोध किया, तो अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसराफील ने बताया कि अपराधियों ने लगभग तीन से चार राउंड गोलियां चलाईं। दहशत फैलाने के बाद, बदमाश लगभग तीन लाख रुपये से भरा एक बैग छीनकर मौके से तुरंत फरार हो गए। इस घटना के बाद, घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए।

घायल दंपती को तुरंत इलाज के लिए बरवाडीह स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में ले जाया गया। महिला को पैर में लगी गोली का इलाज चल रहा है, जबकि उनके पति इसराफील खतरे से बाहर हैं। रामगढ़ थाना प्रभारी ओमप्रकाश शाह ने बताया कि पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

घटना की खबर मिलते ही बरवाडीह की जिला परिषद सदस्य संतोषी शेखर तुरंत अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का दौरा किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, और वे पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और अपराधियों पर लगाम कसने की मांग कर रहे हैं।

इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पलामू जिले में अपराध का स्तर चिंताजनक है और पुलिस को इस पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।





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