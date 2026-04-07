पलामू में सब्जी विक्रेता की पीट-पीटकर हत्या: भीड़ हिंसा में कानून का डर बौना

झारखंड के पलामू जिले में आपसी विवाद के बाद भीड़ ने एक सब्जी विक्रेता की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

संवाद सूत्र, मेदिनीनगर ( पलामू )। झारखंड के पलामू जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां कानून का डर एक बार फिर भीड़ के तंत्र के सामने बौना साबित हुआ। जिले के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र में एक सब्जी विक्रेता को आपसी विवाद के कारण लाठी-डंडों से इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई। इस घटना ने न केवल इलाके में सनसनी फैला दी है, बल्कि राज्य में लगातार भीड़ हिंसा (मॉब वायलेंस) पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। बाजार में सरेआम हुई इस घटना की पृष्ठभूमि बेहद साधारण और मामूली विवाद से जुड़ी

बताई जा रही है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय अब्दुल बारीक मियां के रूप में हुई है, जो केलहवा बाजार में सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। जानकारी के अनुसार, मंगलवार को बाजार में काम के दौरान ही कुछ स्थानीय लोगों के साथ अब्दुल का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। चश्मदीदों का कहना है कि शुरू में यह बहस सामान्य लग रही थी, लेकिन देखते ही देखते वहां मौजूद कुछ लोग उग्र हो गए। आरोपियों ने बिना सोचे-समझे अब्दुल पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। मौके पर मौजूद भीड़ मूक दर्शक बनी रही और हमलावर तब तक प्रहार करते रहे जब तक कि वह अचेत होकर गिर नहीं पड़े।\तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए एमएमसीएच मेदिनीनगर ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई। झारखंड में मॉब लिंचिंग का बढ़ता खतरा पलामू की यह घटना कोई अकेली वारदात नहीं है। पिछले कुछ समय से झारखंड के अलग-अलग हिस्सों से भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने की खबरें लगातार आ रही हैं। चाहे चोरी का शक हो या मामूली कहासुनी, लोग पुलिस और अदालत के बजाय मौके पर ही 'न्याय' करने पर उतारू हो जाते हैं। सामाजिक विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों के भीतर कानून का डर कम होना और छोटी-छोटी बातों पर हिंसक हो जाने की प्रवृत्ति इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। सब्जी विक्रेता की इस तरह हत्या होना यह दर्शाता है कि समाज में असहिष्णुता किस कदर घर कर चुकी है। दहशत के साये में केलहवा बाजार और आसपास का क्षेत्र इस हत्याकांड के बाद से पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के केलहवा बाजार और आसपास के गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों में दहशत है कि मामूली विवाद में किसी की जान लेना अब आम होता जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।\पुलिस की जांच और आरोपियों की तलाश मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इस मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस हिंसा के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी थी या यह अचानक उपजा आक्रोश मात्र था। फिलहाल, अब्दुल बारीक मियां के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव वाले सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत न कर सके। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए स्थानीय लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं और भीड़ हिंसा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है





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