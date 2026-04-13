पवन खेड़ा केस: असम पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की

असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट : पवन खेड़ा मामले में असम पुलिस ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई एक हफ्ते की अग्रिम जमानत के खिलाफ असम पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह मामला असम में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। असम पुलिस ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें खेड़ा को एक हफ्ते की अग्रिम जमानत दी गई थी ताकि वह संबंधित कोर्ट में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकें। दरअसल, यह मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था,
जिसमें पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा को लेकर गंभीर आरोप लगाने का आरोप था। पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति है, जिसकी जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी गई। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। पवन खेड़ा ने दावा किया कि रिंकी सरमा के पास तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं और उनके समर्थकों के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो इस कथित खुलासे को साबित करते हैं। उन्होंने इसे स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक बड़ा मामला बताया। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर असम पुलिस पवन खेड़ा से पूछताछ करने उनके आवास पर पहुंची थी, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं मिले। इसके बाद, खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्हें एक हफ्ते की राहत मिली। उन्होंने अदालत में अपना आवासीय पता हैदराबाद बताया और गिरफ्तारी की स्थिति में राहत देने की मांग की। बताया जा रहा है कि उनका तेलंगाना से पारिवारिक संबंध है और हैदराबाद में उनका निजी निवास भी है। साथ ही, राज्य में कांग्रेस की सरकार होने को भी इस कदम से जोड़कर देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद, असम पुलिस ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिससे इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का मतलब है कि अब इस मामले में अंतिम फैसला शीर्ष अदालत द्वारा लिया जाएगा। यह मामला भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन गया है, जिसमें एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोपों और अदालती फैसलों की जांच की जा रही है। यह मामला न केवल कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डालता है, बल्कि राजनीतिक गतिशीलता और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच संबंधों को भी उजागर करता है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि क्या अग्रिम जमानत रद्द की जाएगी या नहीं, और इस मामले का भविष्य क्या होगा। हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमार
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