पवन खेड़ा की तलाश जारी: असम पुलिस और कांग्रेस के बीच टकराव

असम पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उनकी तलाश जारी है। खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जबकि कांग्रेस भाजपा सरकार पर विपक्ष को चुप कराने का आरोप लगा रही है।
हैदराबाद: असम पुलिस के कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचने के बाद से 48 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वह इस समय कहां हैं। बुधवार को, कांग्रेस नेता ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने खुद को कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत सिपाही बताते हुए कहा कि वह धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी वर्तमान लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इस बीच, हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय में उनकी ओर से अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका दायर की गई है।
पवन खेड़ा की पत्नी के हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित घर के बाहर अभी भी बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 7 अप्रैल को असम पुलिस की एक टीम नई दिल्ली में उनके निजामुद्दीन ईस्ट स्थित आवास पर पूछताछ के लिए गई थी, लेकिन वह वहां नहीं मिले। इसके बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दावा किया कि पवन खेड़ा हैदराबाद में हैं। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और कांग्रेस पार्टी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे रही है।\असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। इस मामले में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के परिवार को निशाना बनाने वाली टिप्पणियों से संबंधित जालसाजी, मानहानि और आपराधिक साजिश जैसे कई आरोप शामिल हैं। गुवाहाटी में क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में 6 अप्रैल को दर्ज की गई एफआईआर मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा की शिकायत पर आधारित थी। शिकायत में खेड़ा पर 5 अप्रैल को आयोजित दो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झूठे और मनगढ़ंत दावे करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले ने कांग्रेस और भाजपा के बीच एक नया विवाद भी खड़ा कर दिया है, जिससे दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह भाजपा सरकार द्वारा विपक्ष को चुप कराने की एक कोशिश है, जबकि भाजपा का दावा है कि कानून अपना काम कर रहा है और खेड़ा को उनके बयानों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस मामले की आगे की जांच चल रही है और यह देखना बाकी है कि यह किस दिशा में जाता है।\कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए बुधवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख खेड़ा ने अपनी आवासीय जानकारी हैदराबाद में बताई है। उन्होंने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। खेड़ा की पत्नी तेलंगाना की हैं और उनका हैदराबाद में अपना घर भी है। तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में है, जो इस मामले को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। याचिका 7 अप्रैल को दायर की गई थी और इस पर 9 अप्रैल को सुनवाई होनी है। खेड़ा ने याचिका में गुवाहाटी अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त, थाने और तेलंगाना सरकार को प्रतिवादी बनाया है। इसके साथ ही, खेड़ा ने एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। वीडियो में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने आपसे सिर्फ कुछ सवाल पूछे थे। आप हमें चुप क्यों कराना चाहते हैं? हमने सवाल पूछे हैं। हमें जवाब दीजिए। जवाब देने के बजाय, आप सब को अपशब्द कह रहे हैं, आपने मेरे पीछे पुलिस लगा दी है। मैं पुलिस से डरता नहीं हूं। लेकिन मैं उससे बच रहा हूं, क्योंकि मुझे और भी सवाल पूछने हैं। यह घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच राजनीतिक तनाव को और बढ़ा रहा है, और यह देखना बाकी है कि इस मामले का अंतिम परिणाम क्या होगा
पवन खेड़ा असम पुलिस कांग्रेस हिमांत बिस्व सरमा तेलंगाना हाईकोर्ट अग्रिम जमानत गुवाहाटी राजनीतिक विवाद गिरफ्तारी