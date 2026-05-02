पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत, सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठाए

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली। खेड़ा ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जीत बताया और सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठाए।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी को लेकर एक विवादास्पद बयान देने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें इस मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। इस फैसले के बाद पवन खेड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र बना रहेगा, राजनीति क प्रतिशोध की भावना से किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। खेड़ा ने इस फैसले को कानून के शासन की जीत बताया और सुप्रीम कोर्ट के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल उन्हें कानूनी राहत प्रदान करता है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भारतीय संविधान की शक्ति को भी दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत के बाद पवन खेड़ा ने तुरंत ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी खुशी साझा की। उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए एक पोस्ट में लिखा कि यह फैसला कानून के शासन की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। उन्होंने विशेष रूप से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और अपनी कानूनी टीम के अन्य सदस्यों को धन्यवाद दिया, जिनकी प्रभावी पैरवी के कारण यह संभव हो सका। खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और के.
सी.
वेणुगोपाल शामिल हैं, के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के समर्थन और मार्गदर्शन के बिना यह लड़ाई लड़ना मुश्किल होता। पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध का एक स्पष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राज्य की शक्ति का दुरुपयोग करके उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। उनका कहना था कि यह मामला केवल कानूनी नहीं था, बल्कि इसमें उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने का भी प्रयास किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मामला राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था और इसका उद्देश्य उन्हें चुप कराना था। पवन खेड़ा ने अपने समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस कठिन समय में उनका साथ दिया और उन्हें हौसला प्रदान किया। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखते हैं। खेड़ा ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में राजनीतिक कारणों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चाई को दबाने की कितनी भी कोशिश की जाए, अंततः सत्य की ही जीत होती है। उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में 'सत्यमेव जयते' लिखा, जो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण आदर्श वाक्य है। इस मामले में आईएएनएस ने भी इनपुट दिया है। पवन खेड़ा की यह जीत कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी राहत है, क्योंकि इस मामले ने पार्टी को काफी समय से परेशान किया था। यह फैसला न केवल खेड़ा के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो राजनीतिक विरोध के कारण उत्पीड़न का शिकार होते हैं। यह दर्शाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। इस मामले ने राजनीतिक प्रतिशोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर भी प्रकाश डाला है
पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट अग्रिम जमानत हिमंत बिस्वा सरमा कांग्रेस राजनीति व्यक्तिगत स्वतंत्रता सत्यमेव जयते