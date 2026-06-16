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पश्चिम बंगाल सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से 6 घंटे से अधिक पूछताछ की, भड़काऊ बयान मामले में तेजी से जांच जारी

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पश्चिम बंगाल सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से 6 घंटे से अधिक पूछताछ की, भड़काऊ बयान मामले में तेजी से जांच जारी
अभिषेक बनर्जीपश्चिम बंगाल सीआईडीभड़काऊ बयान
📆16-06-2026 15:27:00
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पश्चिम बंगाल सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ बयान से जुड़े मामले में छह घंटे से अधिक पूछताछ की। जांच एजेंसी विभिन्न पहलुओं पर सवाल पूछ रही है और अधिक साक्षात्र के लिए तैयार है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य नगरी कोलकाता में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक भड़काऊ बयान से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोक सभा सांसद अभिषेक बनर्जी से छह घंटे से अधिक की गई पूछताछ समाप्त कराई है। पूछताछ कल, मंगलवार को बनर्जी के रहने की जगह के आसपास शुरू हुई थी और शाम तक जारी रही। एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ बयान के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में, जांच एजेंसी ने बनर्जी से विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न पूछे। बनर्जी ने बयान दिया कि वह मामले में खुद को ब引き करते हुए बिना किसी आरोप के पूछताछ के लिए तैयार हैं। मामले में एक आरोप यह भी है कि चुनाव प्रचार के दौरान एक विशिष्ट समूह द्वारा दिए गए बयान में दोषी स्थापित करने वाले बहुत सारे तथ्य गलत थे। पश्चिम बंगाल सीआईडी अब मामले की जांच जारी रख रही है और अधिक साक्षात्र और सबूत इकट्ठा करने पर काम कर रही है.

पश्चिम बंगाल के मुख्य नगरी कोलकाता में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक भड़काऊ बयान से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोक सभा सांसद अभिषेक बनर्जी से छह घंटे से अधिक की गई पूछताछ समाप्त कराई है। पूछताछ कल, मंगलवार को बनर्जी के रहने की जगह के आसपास शुरू हुई थी और शाम तक जारी रही। एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ बयान के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में, जांच एजेंसी ने बनर्जी से विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न पूछे। बनर्जी ने बयान दिया कि वह मामले में खुद को ब引き करते हुए बिना किसी आरोप के पूछताछ के लिए तैयार हैं। मामले में एक आरोप यह भी है कि चुनाव प्रचार के दौरान एक विशिष्ट समूह द्वारा दिए गए बयान में दोषी स्थापित करने वाले बहुत सारे तथ्य गलत थे। पश्चिम बंगाल सीआईडी अब मामले की जांच जारी रख रही है और अधिक साक्षात्र और सबूत इकट्ठा करने पर काम कर रही है

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