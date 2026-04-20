पश्चिम बंगाल चुनाव का दूसरा चरण: दागी उम्मीदवारों का बोलबाला और करोड़पति प्रत्याशियों का दबदबा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए एडीआर की रिपोर्ट में उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, भारी-भरकम संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तारीखें जैसे-जैसे करीब आ रही हैं, चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा जारी की गई हालिया रिपोर्ट ने राज्य के चुनावी परिदृश्य को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। इस रिपोर्ट में दूसरे चरण के 1445 प्रत्याशियों के आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक रिकॉर्ड का बारीकी से विश्लेषण किया गया है। आंकड़ों के अनुसार, कुल उम्मीदवारों में से 23 प्रतिशत यानी 338 प्रत्याशियों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित
किए हैं, जिनमें से 20 प्रतिशत पर गंभीर आपराधिक धाराएं लगी हैं। हत्या, हत्या के प्रयास और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े गंभीर अपराधों के मामले राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ाने वाले हैं। विशेष रूप से, भाजपा के उम्मीदवारों में दागी प्रत्याशियों का प्रतिशत अधिक है, जबकि टीएमसी, माकपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मामले दर्ज पाए गए हैं। रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्रों की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि चुनाव में धनबल और बाहुबल का प्रभाव अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वित्तीय स्थिति के मोर्चे पर, बंगाल चुनाव में करोड़पतियों का दबदबा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण में मैदान में उतरे 22 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति 1.21 करोड़ रुपये आंकी गई है। राजनीतिक दलों के आधार पर तुलना करें तो तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 5.05 करोड़ रुपये के साथ सबसे अधिक है, जबकि भाजपा के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.28 करोड़ रुपये है। अमीरों की सूची में शीर्ष पर रहने वाले उम्मीदवारों की संपत्ति 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर रही है, जो यह दर्शाता है कि राजनीति में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। दूसरी ओर, शून्य या मात्र 1,000 रुपये की संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार भी चुनावी अखाड़े में डटे हुए हैं, जो आर्थिक विषमता की गहरी खाई को उजागर करते हैं। अहमद जावेद खान जैसे उम्मीदवारों पर करोड़ों की देनदारियां भी चुनावी प्रबंधन और व्यक्तिगत वित्त के प्रबंधन पर सवाल खड़े करती हैं। शिक्षा, आयु और प्रतिनिधित्व की दृष्टि से देखें तो बंगाल का चुनावी परिदृश्य काफी विविध है। हालांकि अधिकांश उम्मीदवार स्नातक या उससे उच्च शिक्षित हैं, जिनमें 216 पोस्ट ग्रेजुएट और 15 डॉक्टरेट डिग्री धारक शामिल हैं, लेकिन 16 उम्मीदवार अभी भी असाक्षर हैं। लिंग समानता के मामले में बंगाल चुनाव में महिलाओं की भागीदारी केवल 15 प्रतिशत तक सीमित है, जो एक चिंता का विषय है। युवाओं की सक्रियता की बात करें तो 25 से 40 वर्ष की आयु के 404 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बड़ी संख्या में 41 से 60 वर्ष के अनुभवी नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह डेटा न केवल राजनीतिक दलों की चयन प्रक्रिया को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भविष्य के बंगाल को चुनने के लिए मतदाता को किन बारीकियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए जनता को इन रिपोर्टों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे एक सूचित निर्णय ले सकें और लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रख सकें
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