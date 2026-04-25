पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ने एलपीजी की स्पॉट खरीद बढ़ाई, अमेरिका से भी समझौता

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता के बीच भारत ने घरेलू एलपीजी की मांग को पूरा करने के लिए स्पॉट खरीद के माध्यम से एलपीजी कार्गो प्राप्त करना शुरू कर दिया है। सरकार ने अमेरिका के साथ भी करार किया है और आयात स्रोतों में विविधता लाई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता बनी हुई है। इस स्थिति के मद्देनज़र भारत अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरल पेट्रोलियम गैस ( एलपीजी ) की स्पॉट खरीद को बढ़ावा दे रहा है। घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कुकिंग गैस की मांग को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए, भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से एलपीजी कार्गो की स्पॉट खरीद शुरू कर दी है। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने इस संदर्भ में अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण समझौते किए हैं, ताकि आपूर्ति की कमी को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। अमेरिका के साथ दीर्घकालिक अनुबंधों के अतिरिक्त, ओएमसी ने पिछले कुछ हफ्तों में स्पॉट कार्गो की खरीद में भी तेजी लाई है, जिनके जून और जुलाई के महीनों में भारत पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का मुख्य उद्देश्य घरेलू एलपीजी आपूर्ति को सुरक्षित रखना है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध की शुरुआत से पहले, भारत अपनी एलपीजी की लगभग 60 प्रतिशत आवश्यकता को आयात पर निर्भर करता था। हालांकि, घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण, आयात पर हमारी निर्भरता में कमी आई है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करना है, और इसके लिए हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों से एलपीजी कार्गो प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की है। मंत्रालय के अनुसार, भारत की दैनिक एलपीजी आवश्यकता लगभग 80,000 टन है, जिसके मुकाबले घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर लगभग 46,000 टन कर दिया गया है। शेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भारत ने अपने आयात स्रोतों का विस्तार किया है। पहले जहां केवल 10 देशों से एलपीजी का आयात किया जाता था, वहीं अब 15 देशों से आयात किया जा रहा है। पहले एलपीजी की लगभग 90 प्रतिशत आपूर्ति खाड़ी देशों - संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और ओमान से होती थी। लेकिन अब, अमेरिका , नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों से एलपीजी की खरीद में वृद्धि की गई है। यह विविधतापूर्ण दृष्टिकोण भारत को आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन प्रदान करता है और किसी एक क्षेत्र में व्यवधान होने पर जोखिम को कम करता है। सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे और नागरिकों को बिना किसी रुकावट के एलपीजी की आपूर्ति मिलती रहे। इस रणनीति के तहत, भारत न केवल अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि भविष्य में संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हो रहा है। सरकार ने एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। इन कदमों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात स्रोतों में विविधता लाना और दीर्घकालिक अनुबंधों के साथ-साथ स्पॉट खरीद का उपयोग करना शामिल है। सुजाता शर्मा ने जोर देकर कहा कि सरकार एलपीजी की कीमतों को स्थिर रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है, ताकि आम नागरिकों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार एलपीजी वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एलपीजी सिलेंडर समय पर और आसानी से उपलब्ध हों। सरकार की यह समग्र रणनीति देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है, ताकि भविष्य में एलपीजी पर निर्भरता को कम किया जा सके। यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जो भारत को एक स्थायी और ऊर्जा-सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाएगा। सरकार का मानना है कि ऊर्जा सुरक्षा देश के आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है, और इसलिए इस क्षेत्र में निरंतर निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता बनी हुई है। इस स्थिति के मद्देनज़र भारत अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की स्पॉट खरीद को बढ़ावा दे रहा है। घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कुकिंग गैस की मांग को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए, भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से एलपीजी कार्गो की स्पॉट खरीद शुरू कर दी है। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने इस संदर्भ में अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण समझौते किए हैं, ताकि आपूर्ति की कमी को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। अमेरिका के साथ दीर्घकालिक अनुबंधों के अतिरिक्त, ओएमसी ने पिछले कुछ हफ्तों में स्पॉट कार्गो की खरीद में भी तेजी लाई है, जिनके जून और जुलाई के महीनों में भारत पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का मुख्य उद्देश्य घरेलू एलपीजी आपूर्ति को सुरक्षित रखना है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध की शुरुआत से पहले, भारत अपनी एलपीजी की लगभग 60 प्रतिशत आवश्यकता को आयात पर निर्भर करता था। हालांकि, घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण, आयात पर हमारी निर्भरता में कमी आई है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करना है, और इसके लिए हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों से एलपीजी कार्गो प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की है। मंत्रालय के अनुसार, भारत की दैनिक एलपीजी आवश्यकता लगभग 80,000 टन है, जिसके मुकाबले घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर लगभग 46,000 टन कर दिया गया है। शेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भारत ने अपने आयात स्रोतों का विस्तार किया है। पहले जहां केवल 10 देशों से एलपीजी का आयात किया जाता था, वहीं अब 15 देशों से आयात किया जा रहा है। पहले एलपीजी की लगभग 90 प्रतिशत आपूर्ति खाड़ी देशों - संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और ओमान से होती थी। लेकिन अब, अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों से एलपीजी की खरीद में वृद्धि की गई है। यह विविधतापूर्ण दृष्टिकोण भारत को आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन प्रदान करता है और किसी एक क्षेत्र में व्यवधान होने पर जोखिम को कम करता है। सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे और नागरिकों को बिना किसी रुकावट के एलपीजी की आपूर्ति मिलती रहे। इस रणनीति के तहत, भारत न केवल अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि भविष्य में संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हो रहा है। सरकार ने एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। इन कदमों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात स्रोतों में विविधता लाना और दीर्घकालिक अनुबंधों के साथ-साथ स्पॉट खरीद का उपयोग करना शामिल है। सुजाता शर्मा ने जोर देकर कहा कि सरकार एलपीजी की कीमतों को स्थिर रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है, ताकि आम नागरिकों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार एलपीजी वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एलपीजी सिलेंडर समय पर और आसानी से उपलब्ध हों। सरकार की यह समग्र रणनीति देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है, ताकि भविष्य में एलपीजी पर निर्भरता को कम किया जा सके। यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जो भारत को एक स्थायी और ऊर्जा-सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाएगा। सरकार का मानना है कि ऊर्जा सुरक्षा देश के आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है, और इसलिए इस क्षेत्र में निरंतर निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है





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