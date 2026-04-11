पश्चिम बंगाल चुनाव: एसआईआर बना सबसे बड़ा मुद्दा, ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें?

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं, जिससे चुनावी माहौल गरमा गया है। भाजपा ने आरोपों का खंडन किया है, जबकि विश्लेषकों का मानना है कि एसआईआर से ममता की राह मुश्किल हो सकती है। अमित शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधा है, जबकि ममता ने भाजपा पर अविश्वास जताया है।

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ( एसआईआर ) यानी विशेष गहन संशोधन सबसे बड़ा चुनाव ी मुद्दा बन गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है और इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही है। ममता बनर्जी नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नई मतदाता सूची से राज्य के करीब 90.8 लाख (11.

9%) मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। टीएमसी का मानना है कि इससे चुनाव में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन 50 सीटों पर जहां मुकाबला कड़ा है। चुनावी माहौल में भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए एसआईआर सबसे बड़ा विवाद बन गया है। भाजपा ने ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि मतदाता सूची से सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, बल्कि अन्य समुदायों के भी नाम काटे गए हैं। भाजपा का तर्क है कि जो मतदाता मर चुके हैं या कहीं और चले गए हैं, उनके नाम सूची से हटाना जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एसआईआर से ममता बनर्जी की राह थोड़ी मुश्किल जरूर हुई है, लेकिन जीत असंभव नहीं है। राज्य में 49 सीटों पर 90% से अधिक हिंदू वोट हैं, जहां 2021 में टीएमसी ने 29 और भाजपा ने 20 सीटें जीती थीं। 25% या उससे अधिक मुस्लिम वोट वाली 146 सीटों में से टीएमसी ने 131 सीटें जीती थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में टीएमसी का दबदबा रहा है, जहां 163 सीटों में से उसे 126 सीटें मिली थीं। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि एसआईआर के बाद मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पक्ष में और अधिक एकजुट हो सकते हैं।\चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो 2016 में टीएमसी को 211 सीटें और करीब 45% वोट मिले थे, जबकि 2021 में 215 सीटें और करीब 48% वोट मिले। वहीं भाजपा ने 2016 में तीन सीटें और 10% वोट हासिल किए थे, जो 2021 में बढ़कर 77 सीटें और 38% वोट हो गए। वामपंथी दलों और कांग्रेस की स्थिति में गिरावट आई, उन्हें 2016 में 76 सीटें और 32% वोट मिले थे, जो 2021 में शून्य सीटों और 9% वोट पर सिमट गए। राज्य में करीब 85,379 मतदान केंद्र हैं और आबादी में करीब 33% मुस्लिम, 65% हिंदू और 2% अन्य शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में ममता सरकार के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी का माहौल है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार अपनी योजनाओं के कारण मजबूत है। ममता बनर्जी सरकार महिलाओं, युवाओं, किसानों, श्रमिकों, बेरोजगारों और बुजुर्गों सहित सभी वर्गों के लिए योजनाएं चला रही है, जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 2.21 करोड़ महिलाओं को आर्थिक मदद दी है। दुआरे सरकार (दरवाजे पर सरकार) जैसी पहल ने लोगों को सरकार से जोड़ा है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है।\इस बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को राज्य के लोगों की चिंता नहीं है और वह केवल अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने जवाब देते हुए कहा कि वह भाजपा पर भरोसा नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा कि सांप पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भाजपा पर नहीं। अन्य खबरों में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है, जबकि मध्य प्रदेश में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से 5.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है, लेकिन हीटवेव का अलर्ट नहीं है। आंध्र प्रदेश में अगले पांच दिनों के लिए तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। वृंदावन में एक नाव हादसे में 10 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 5 अभी भी लापता हैं। इस मामले में नाव मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तहत 6.08 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है





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