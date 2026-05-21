पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान हुआ, जहांगीर खान की उम्मीदवारी वापस नहीं ली जा सकी

पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान शुरू हुआ है, जिसमें चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को पहले से दोगुना कर दिया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तृणमूल प्रत्याशी जहांगीर खान ने ऐन वक्त पर छोड़ दिया। लेकिन, उनकी उम्मीदवारी वापस नहीं की जा सकी। इसके बाद, चुनाव आयोग ने नए मतदान कराने का निर्णय लिया। दोबारा चुनाव में कुल 35 कंपनियाें और 30 क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात की गई हैं। चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ी के आरोपों के बाद, पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया गया था। दूसरे चरण में हुए चुनाव के दौरान आरोप हैं कि ईवीएम नाम पर छेड़छाड़ की गई है
पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान हो गया है। 48 घंटे पहले तृणमूल प्रत्याशी जहांगीर खान ने चुनाव से हटने की घोषणा की थी। लेकिन, उनके हटने की घोषणा के बावजूद उनका नाम ईवीएम पर बरकरार रहा। दूसरे चरण में हुए चुनाव में हुए गड़बड़ी के आरोपों के बाद, चुनाव आयोग ने नए मतदान कराने का निर्णय लिया था। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हुई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 35 कंपनियाें और 30 क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात की गई हैं.
