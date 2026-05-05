पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा, जो रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती से मेल खाता है। सीएम पद की दौड़ में सुवेंदु अधिकारी सबसे आगे हैं, लेकिन संघ पृष्ठभूमि वाले नेताओं को भी तरजीह मिल सकती है।

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) की सरकार बनने जा रही है और इसका शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित किया जाएगा। यह तिथि महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती से भी मेल खाती है, जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संयोग है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने इस महत्वपूर्ण घोषणा को सार्वजनिक किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए टैगोर के आदर्शों और मूल्यों का स्मरण किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी टैगोर के विचारों को सम्मान और महत्व देती है। अगले कुछ दिनों में बीजेपी विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें राज्य के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। पार्टी ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पार्टी के भीतर गहन विचार-विमर्श और बैठकों का दौर जारी है। वर्तमान में, सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हराया था और इस बार भी भवानीपुर सीट पर उन्हें पराजित किया है। सुवेंदु अधिकारी राज्य में बीजेपी का एक आक्रामक और प्रभावशाली चेहरा हैं। उन्होंने पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने लगातार हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास किया और वे लंबे समय तक राज्य में विपक्ष के नेता रहे। टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद, सुवेंदु अधिकारी को टीएमसी के कामकाज और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की गहरी समझ है। हालांकि, बीजेपी का पुराना कैडर कमजोर होने के कारण उनकी उम्मीदवारी को कुछ हद तक चुनौती मिल सकती है। फिर भी, बीजेपी ने पहले भी अन्य दलों से आए नेताओं पर विश्वास जताया है, जैसा कि असम में हेमंत बिस्व सरमा को मुख्यमंत्री बनाने का उदाहरण है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। असम और बंगाल की राजनीति क परिस्थितियों में कुछ अंतर है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के पास अन्य योग्य और अनुभवी नेता भी मौजूद हैं। बीजेपी ने हाल ही में राज्यों में अपनी संगठनात्मक टीमों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े नेताओं को प्राथमिकता दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भी, पार्टी ने पिछले चुनाव ों की तरह टीएमसी से आए नेताओं को शामिल करने से परहेज किया है। इस रणनीति के तहत, यह संभावना है कि बीजेपी राज्य में अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाए जो शुरू से ही पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हो और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आता हो। इस संदर्भ में, बीजेपी के एक नेता ने अनौपचारिक बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य और दिलीप घोष के नामों का उल्लेख किया। दिलीप घोष ने राज्य में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हालांकि पिछले चुनाव से इस चुनाव के बीच वे कुछ समय तक पार्टी से असंतुष्ट रहे थे। वे अपनी आक्रामक राजनीति क शैली और जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। सामिक भट्टाचार्य को बूथ स्तर के प्रबंधन में कुशल माना जाता है और वे 1974 से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं, साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा में भी सक्रिय रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी में आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले कई अन्य नेता भी हैं। पार्टी यह भी विचार कर रही है कि क्या वह मध्य प्रदेश या राजस्थान की तरह किसी कम ज्ञात चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन बंगाल जैसे राज्य में इसकी संभावना कम है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी पहले से ही मजबूत है और वहां सरकार भी बना चुकी है, जबकि बंगाल में अपनी पहली सरकार में बीजेपी शायद इस तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। ओडिशा में बीजेपी की पहली सरकार बनने पर मोहन चरण माझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो एक आश्चर्यजनक निर्णय था, लेकिन वे भी छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़े रहे थे। बीजेपी बंगाल में टीएमसी पर रोजगार और उद्योगों की कमी का आरोप लगाती रही है, जिसके कारण युवाओं का पलायन हो रहा है। इसलिए, पार्टी चाहती है कि सरकार का चेहरा ऐसा हो जो उद्योगों के अनुकूल हो और राज्य में बीजेपी के वादों को पूरा करने में मदद कर सके.

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार बनने जा रही है और इसका शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित किया जाएगा। यह तिथि महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती से भी मेल खाती है, जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संयोग है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने इस महत्वपूर्ण घोषणा को सार्वजनिक किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए टैगोर के आदर्शों और मूल्यों का स्मरण किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी टैगोर के विचारों को सम्मान और महत्व देती है। अगले कुछ दिनों में बीजेपी विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें राज्य के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। पार्टी ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पार्टी के भीतर गहन विचार-विमर्श और बैठकों का दौर जारी है। वर्तमान में, सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हराया था और इस बार भी भवानीपुर सीट पर उन्हें पराजित किया है। सुवेंदु अधिकारी राज्य में बीजेपी का एक आक्रामक और प्रभावशाली चेहरा हैं। उन्होंने पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने लगातार हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास किया और वे लंबे समय तक राज्य में विपक्ष के नेता रहे। टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद, सुवेंदु अधिकारी को टीएमसी के कामकाज और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की गहरी समझ है। हालांकि, बीजेपी का पुराना कैडर कमजोर होने के कारण उनकी उम्मीदवारी को कुछ हद तक चुनौती मिल सकती है। फिर भी, बीजेपी ने पहले भी अन्य दलों से आए नेताओं पर विश्वास जताया है, जैसा कि असम में हेमंत बिस्व सरमा को मुख्यमंत्री बनाने का उदाहरण है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। असम और बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों में कुछ अंतर है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के पास अन्य योग्य और अनुभवी नेता भी मौजूद हैं। बीजेपी ने हाल ही में राज्यों में अपनी संगठनात्मक टीमों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े नेताओं को प्राथमिकता दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भी, पार्टी ने पिछले चुनावों की तरह टीएमसी से आए नेताओं को शामिल करने से परहेज किया है। इस रणनीति के तहत, यह संभावना है कि बीजेपी राज्य में अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाए जो शुरू से ही पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हो और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आता हो। इस संदर्भ में, बीजेपी के एक नेता ने अनौपचारिक बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य और दिलीप घोष के नामों का उल्लेख किया। दिलीप घोष ने राज्य में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हालांकि पिछले चुनाव से इस चुनाव के बीच वे कुछ समय तक पार्टी से असंतुष्ट रहे थे। वे अपनी आक्रामक राजनीतिक शैली और जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। सामिक भट्टाचार्य को बूथ स्तर के प्रबंधन में कुशल माना जाता है और वे 1974 से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं, साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा में भी सक्रिय रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी में आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले कई अन्य नेता भी हैं। पार्टी यह भी विचार कर रही है कि क्या वह मध्य प्रदेश या राजस्थान की तरह किसी कम ज्ञात चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन बंगाल जैसे राज्य में इसकी संभावना कम है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी पहले से ही मजबूत है और वहां सरकार भी बना चुकी है, जबकि बंगाल में अपनी पहली सरकार में बीजेपी शायद इस तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। ओडिशा में बीजेपी की पहली सरकार बनने पर मोहन चरण माझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो एक आश्चर्यजनक निर्णय था, लेकिन वे भी छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़े रहे थे। बीजेपी बंगाल में टीएमसी पर रोजगार और उद्योगों की कमी का आरोप लगाती रही है, जिसके कारण युवाओं का पलायन हो रहा है। इसलिए, पार्टी चाहती है कि सरकार का चेहरा ऐसा हो जो उद्योगों के अनुकूल हो और राज्य में बीजेपी के वादों को पूरा करने में मदद कर सके





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