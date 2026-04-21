पश्चिम बंगाल चुनाव: अमित शाह का ममता सरकार पर बड़ा हमला, घुसपैठियों और महिला सुरक्षा को बनाया चुनावी मुद्दा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण के प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने घुसपैठियों को बाहर निकालने और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा करते हुए भाजपा की जीत का दावा किया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण के प्रचार के शोर के बीच राजनीति क सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। दार्जीलिंग में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि राज्य में चल रहे अराजकता के दौर को अब समाप्त करने का समय आ गया है।

शाह ने दावा किया कि आगामी पांच मई के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी, तो कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी और राज्य में सक्रिय असामाजिक तत्वों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने ममता बनर्जी के शासनकाल में हुई घटनाओं, विशेषकर संदेशखाली और आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए सरकार की विफलता को उजागर किया। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि बंगाल की अस्मिता और सुरक्षा को बहाल करना है।

गृह मंत्री ने घुसपैठ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि यह चुनाव राज्य के भविष्य और इसकी जनसांख्यिकी को बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक तुष्टिकरण की नीति के चलते घुसपैठियों को संरक्षण दे रही हैं, जिससे राज्य की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। शाह ने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने के बाद बंगाल से एक-एक घुसपैठिए की पहचान की जाएगी और उन्हें कानून के दायरे में लाकर राज्य से बाहर निकाला जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने महिला आरक्षण बिल का मुद्दा भी उठाया और ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले ऐतिहासिक बिल का विरोध कर महिलाओं के हितों के विरुद्ध काम किया है। शाह ने कहा कि ममता सरकार केवल अपने परिवार के हितों और भतीजे को आगे बढ़ाने में व्यस्त है, जबकि जनता बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह ने बंगाल की महिलाओं को विश्वास दिलाया कि भाजपा के सत्ता में आते ही राज्य का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित होगा। उन्होंने ममता बनर्जी के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने महिलाओं को रात के समय बाहर न निकलने की सलाह दी थी। शाह ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि चार मई के बाद राज्य में भाजपा का शासन होगा, जिसमें कोई भी अपराधी महिलाओं की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा।

शाह ने दावा किया कि अब समय आ गया है जब राज्य की बेटियां बिना किसी डर के, चाहे रात का एक ही क्यों न बजा हो, सुरक्षित तरीके से स्कूटी चलाकर स्कूल और काम पर जा सकेंगी। यह चुनाव बंगाल की संस्कृति, गौरव और सुरक्षा को पुनः स्थापित करने की लड़ाई है, और भाजपा इसके लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। अंत में उन्होंने जनता से अपील की कि वे कमल के फूल पर बटन दबाकर एक ऐसी सरकार चुनें जो बंगाल में जन्मी हो और बंगाल के प्रति समर्पित हो





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