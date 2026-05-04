पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, शुभेंदु अधिकारी की भूमिका अहम

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को हराकर सत्ता हासिल की. शुभेंदु अधिकारी की भूमिका इस जीत में सबसे महत्वपूर्ण रही. उनके नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में मजबूत कदम उठाए और पहली बार सरकार बनाने की राह पकड़ी.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के अभेद्य किले को तोड़कर सत्ता की चाबी हासिल की है. इस ऐतिहासिक जीत के पीछे शुभेंदु अधिकारी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है.

शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नंबर दो माना जाता था, ने पार्टी में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव के कारण हाशिए पर जाने के बाद 2021 में बीजेपी में शामिल हो गए. उनके इस कदम ने बंगाल की राजनीति को बदल दिया. बीजेपी में शामिल होने के केवल चार महीने बाद, 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु ने पार्टी को तीन से 77 सीटों तक पहुंचा दिया.

हालांकि, पार्टी का 'अबकी बार दो सौ पार' का नारा पूरा नहीं हो सका, लेकिन यह भी एक बड़ा कदम था. अब, पांच साल बाद, बीजेपी ने ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार को सत्ता से हटाकर बंगाल में पहली बार सरकार बनाने की राह पकड़ी है. यह जीत न केवल बीजेपी के लिए बल्कि शुभेंदु अधिकारी के लिए भी एक बड़ा मीलस्टोन है. शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर 1989 में छात्र राजनीति से शुरू हुआ था.

उन्होंने कांथी स्थित पीके कॉलेज से ग्रेजुएशन के दौरान कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के प्रतिनिधि के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की. 2006 में, 36 साल की उम्र में, उन्होंने कांथी दक्षिण सीट से विधायक के रूप में जीत हासिल की और कांथी नगरपालिका का अध्यक्ष बनाए गए. 2009 और 2014 में, उन्होंने तमलुक लोकसभा सीट से चुनाव जीते, लेकिन 2016 में ममता बनर्जी ने उन्हें नंदीग्राम सीट से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने आसानी से जीत हासिल की. नंदीग्राम आंदोलन के मुख्य वास्तुकार शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी.

वर्ष 2007 में, कांथी दक्षिण सीट से विधायक होने के नाते, उन्होंने तत्कालीन वाममोर्चा सरकार के खिलाफ भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमिटी के बैनर तले स्थानीय लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई. शुभेंदु अधिकारी का परिवार भी राजनीति से जुड़ा रहा है. उनके पिता और भाई भी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं. शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक सक्रियता और आक्रामक तेवरों ने उन्हें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की आंखों का तारा बनाया.

उनकी कामगिरी ने बीजेपी को बंगाल में मजबूत करने में मदद की और उन्हें मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार के रूप में सामने लाया. शुभेंदु अधिकारी की कामगिरी ने बीजेपी को बंगाल में मजबूत करने में मदद की और उन्हें मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार के रूप में सामने लाया. उनकी कामगिरी ने बीजेपी को बंगाल में मजबूत करने में मदद की और उन्हें मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार के रूप में सामने लाया.

उनकी कामगिरी ने बीजेपी को बंगाल में मजबूत करने में मदद की और उन्हें मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार के रूप में सामने लाया





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