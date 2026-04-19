पश्चिम एशियाई संकट: जहाजों के झंडे की अहमियत और भारत की स्थिति

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, जहाजों की सुरक्षा और उनके राष्ट्रीय झंडे का महत्व उजागर हुआ है। इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि जहाजों की फ्लैगिंग क्या होती है, भारतीय झंडे वाले जहाजों को क्या लाभ मिलते हैं, और ईरान संकट में उनकी क्या भूमिका रही है। साथ ही, भारत के समुद्री बेड़े के भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है।
पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव का एक नया दौर शुरू हो गया है, जिसने वैश्विक शिपिंग और समुद्री सुरक्षा के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने ला दिया है। विशेष रूप से, होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इन चिंताओं के बीच, जहाजों पर लहराने वाले राष्ट्रीय झंडे का महत्व, जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है, अब सर्वोपरि हो गया है। ईटी द्वारा की गई एक विस्तृत पड़ताल में इस जटिल मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। जहाजों
की फ्लैगिंग की प्रक्रिया, जिसे हम जहाज का राष्ट्रीय झंडा फहराना भी कह सकते हैं, मूल रूप से उस देश से संबंधित है जहां जहाज पंजीकृत है। यह पंजीकरण उस देश के समुद्री नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अधीन होता है। जब कोई जहाज किसी विशेष देश के झंडे तले संचालित होता है, तो वह उस देश के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। इसका मतलब है कि उस देश को जहाज पर लागू होने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की जांच करने, मुकदमा चलाने और दंडित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। विभिन्न देशों के नियम और कानून अलग-अलग होते हैं, जो जहाज मालिकों को अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त देश का चुनाव करने की स्वतंत्रता देते हैं। यह व्यवस्था, जिसे 'फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस' (FoC) के नाम से भी जाना जाता है, कुछ देशों को अपने यहाँ जहाज पंजीकृत कराने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे जहाज मालिक तेजी से और कम लागत पर पंजीकरण करा सकते हैं। उदाहरण के लिए, पनामा और सेंट किट्स जैसे देश अपनी FoC सुविधाओं के कारण जहाजों के लिए आकर्षक गंतव्य माने जाते हैं, जहाँ जहाज कुछ ही दिनों में पंजीकृत हो जाते हैं। दूसरी ओर, भारत जैसे देशों में नियमों का पालन करने का बोझ अधिक हो सकता है, लेकिन इसके अपने विशिष्ट लाभ भी हैं। भारतीय झंडा फहराने वाले व्यावसायिक जहाजों को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग में पंजीकृत किया जाता है और वे 'मर्चेंट शिपिंग एक्ट' के तहत संचालित होते हैं। इसका अर्थ है कि ये जहाज खुले समुद्र में भी भारत के संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। इन जहाजों पर भारतीय अधिकारियों द्वारा कर लगाया जाता है और वे भारत के समुद्री सुरक्षा, श्रम और पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसे जहाजों के मालिक को भारत में ही पंजीकृत होना अनिवार्य है। भारत में फ्लैग करवाने के कुछ विशेष फायदे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत अपनी नौसेना और कूटनीतिक माध्यमों से अपने राष्ट्रीय झंडे वाले जहाजों के हितों की रक्षा करता है। जो जहाज भारत के बंदरगाहों पर आते हैं, उन्हें बंदरगाह शुल्क और करों में छूट जैसे कई अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। इसके अलावा, सरकारी माल ढुलाई और सार्वजनिक क्षेत्र के चार्टरिंग अनुबंधों में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, जो उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने में सहायक होता है। हाल ही में होर्मुज जलडमरूमध्य के पास उत्पन्न हुए संकट ने भारतीय झंडे वाले जहाजों के प्रदर्शन को रेखांकित किया। उस क्षेत्र को 'अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र' घोषित किए जाने के बावजूद, जहाँ दो दर्जन से अधिक भारतीय जहाज फंस गए थे, भारतीय नौसेना ने कुशलतापूर्वक कई तेल टैंकरों को सुरक्षित निकाला। यद्यपि कुछ जहाज अभी भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, यह एक राहत की बात है कि इक्का-दुक्का घटनाओं को छोड़कर, भारतीय झंडे वाले किसी भी जहाज पर सीधा हमला नहीं हुआ है। इस सफलता का श्रेय काफी हद तक भारत के संतुलित कूटनीतिक रुख को जाता है, जिसने क्षेत्र में तनाव को कम करने में मदद की। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी देश का झंडा होने का मतलब यह नहीं है कि वह देश जहाज के गंतव्य या उसके द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क पर सीधे नियंत्रण रखता है। सरकार केवल अपने नागरिक, आपराधिक और नियामक कानूनों को लागू करती है, यह सुनिश्चित करती है कि जहाज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों, पर्यावरण नियमों और चालक दल के काम करने की परिस्थितियों का पालन करे। भारतीय समुद्री बेड़े के विकास की बात करें तो, मार्च में भारतीय झंडे वाले जहाजों का कुल वजन (ग्रॉस टनेज - जीटी) 1.42 करोड़ जीटी तक पहुंच गया था। वित्त वर्ष 2025-26 तक, 15 लाख जीटी के 92 नए जहाज इस बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है। यह वृद्धि मुख्य रूप से सरकार के 'मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047' जैसे पहलों का परिणाम है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य 2047 तक भारतीय झंडे वाले जहाजों की वैश्विक हिस्सेदारी को मौजूदा लगभग 7% से बढ़ाकर 30-40% तक पहुंचाना है। यह भारत को वैश्विक शिपिंग उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को न केवल अपनी अवसंरचना को मजबूत करना होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को भी प्रभावी ढंग से बढ़ाना होगा।
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