पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतदान: आजादी के बाद का उच्चतम प्रतिशत

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 92.47% मतदान हुआ, जो आजादी के बाद का उच्चतम प्रतिशत है। महिला मतदाताओं ने पुरुषों से अधिक उत्साह दिखाया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण बुधवार को संपन्न हुआ, जिसमें आजादी के बाद से अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्य में कुल 92.47 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 2011 के विधानसभा चुनाव ों में दर्ज 84.72 प्रतिशत के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ गया। पहले चरण में 93.19 प्रतिशत और दूसरे चरण में शाम 7:45 बजे तक 91.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इस चुनाव में एक विशेष बात यह रही कि महिला मतदाता ओं ने पुरुषों से अधिक उत्साह दिखाया। दो चरणों के मतदान में कुल 93.24 प्रतिशत महिला मतदाता ओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 91.74 रहा। ये आंकड़े अभी अस्थायी हैं और इसमें सेवा मतदाताओं और डाक मतपत्रों के मतों को शामिल नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में कुल 6.81 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। मतदान प्रक्रिया मुख्य रूप से शांतिपूर्ण रही, हालांकि कोलकाता (दक्षिण) जिले और कुछ अन्य इलाकों में छिटपुट चुनावी हिंसा और झड़पों की खबरें आईं। आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। इस चुनाव में केंद्रीय बलों की 2,407 कंपनियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, जिनकी निगरानी 142 सामान्य पर्यवेक्षकों और 95 पुलिस पर्यवेक्षकों ने की। यह संख्या पहले चरण के मतदान में तैनात पर्यवेक्षकों से 84 अधिक थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस उच्च मतदान प्रतिशत पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग राज्य के प्रत्येक मतदाता को सलाम करता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को दोनों चरणों में रिकॉर्ड संख्या में मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बधाई दी। सीईओ कार्यालय ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ.

एसएस संधू और डॉ.

विवेक जोशी ने लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान पर कड़ी निगरानी रखी, जो पश्चिम बंगाल के सभी मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित किया गया था। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, शाम 6 बजे तक कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी होने के कारण अंतिम मतदान प्रतिशत देर शाम या गुरुवार की सुबह तक उपलब्ध होगा। संभावना है कि अंतिम चरण का मतदान प्रतिशत पहले चरण में दर्ज किए गए 93.19 प्रतिशत के आंकड़े के करीब या उससे भी अधिक हो सकता है। पश्चिम बंगाल के अलावा, असम और पुडुचेरी में भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, जहां क्रमशः 85.38 प्रतिशत और 89.83 प्रतिशत मतदान हुआ। तमिलनाडु में 2011 के विधानसभा चुनाव में 78.29 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो उस समय का उच्चतम रिकॉर्ड था। इन सभी राज्यों में, महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक उत्साह दिखाया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 विधानसभा क्षेत्रों और दूसरे चरण में शेष 142 क्षेत्रों में मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई को तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और असम विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ ही घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में मतदाताओं का भारी उत्साह लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हर संभव प्रयास किया और मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह चुनाव पश्चिम बंगाल के राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसके परिणाम राज्य की विकास गाथा को नई दिशा दे सकते हैं। मतदाताओं ने अपने वोट के माध्यम से एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जताई है और अब सभी की निगाहें 4 मई के परिणाम पर टिकी हैं। इस चुनाव ने यह भी साबित कर दिया है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत और जीवंत है, और मतदाता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं





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