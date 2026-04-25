पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ने एलपीजी आयात में बदलाव किया, अमेरिका से आयात बढ़ा

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण भारत की एलपीजी आपूर्ति में बदलाव आया है। भारत ने अमेरिका से एलपीजी का आयात बढ़ाया है और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न देशों से गैस खरीद रहा है।

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण भारत की एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इस स्थिति में अमेरिका एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है, और सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका से एलपीजी का आयात बढ़ा दिया है। भारत अब अमेरिका के साथ-साथ रूस और अन्य देशों से भी एलपीजी की आपूर्ति प्राप्त कर रहा है। भारत ीय कंपनियां केवल दीर्घकालिक अनुबंधों पर निर्भर नहीं रह रही हैं, बल्कि स्पॉट मार्केट से अतिरिक्त एलपीजी खरीद रही हैं। यह कदम भारत सरकार द्वारा उठाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरों और व्यवसायों को कुकिंग गैस की कमी का सामना न करना पड़े, भले ही पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हो। स्पॉट खरीद का अर्थ है कि पहले से तय दीर्घकालिक अनुबंधों के तहत आपूर्ति का इंतजार करने के बजाय, तत्काल डिलीवरी के लिए मौजूदा बाजार कीमतों पर ईंधन खरीदना। यह देशों को आपात स्थितियों या अचानक होने वाली कमी के दौरान तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) ने इस मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत ीय तेल कंपनियों ने हाल के हफ्तों में कई स्पॉट एलपीजी कार्गो हासिल किए हैं, जिनकी जून और जुलाई में डिलीवरी होने की उम्मीद है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त तेल और गैस शिपिंग मार्गों में से एक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आश्वासन दिया है कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने से पहले, भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 60% आयात करता था। हालांकि, घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ आयात पर निर्भरता कम हो गई है। सरकार की प्राथमिकता घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करना है, और इसके लिए जहां से भी संभव होगा, एलपीजी कार्गो हासिल किए जाएंगे। भारत में हर दिन लगभग 80,000 टन एलपीजी की खपत होती है। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन को लगभग 20% बढ़ाया गया है, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़कर लगभग 46,000 टन प्रतिदिन हो गया है। बाकी मांग को पूरा करने के लिए भारत ने अपने सप्लायर के आधार का काफी विस्तार किया है। पहले, भारत का लगभग 90% एलपीजी आयात खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कुवैत, बहरीन और ओमान से होता था। अब भारत अमेरिका , नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस से भी अधिक एलपीजी प्राप्त कर रहा है। इस विविधीकरण का उद्देश्य किसी एक क्षेत्र से होने वाले जोखिम को कम करना है। सरकार ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उसने पहले ही कम से कम आठ लाख टन एलपीजी आयात सुनिश्चित कर लिया है। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले शिपिंग मार्गों पर दबाव पड़ने के बावजूद भारत आपूर्ति बनाए रखने में सफल रहा है। संघर्ष बढ़ने के बाद से स्ट्रेट को पार करके भारत पहुंचे 10 जहाजों में से नौ में एलपीजी लदी थी। इसका मतलब है कि वैश्विक तनाव के बावजूद रसोई गैस की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहने की उम्मीद है। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर एलपीजी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कदम उठाने के लिए तैयार है। भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, लेकिन वैश्विक बाजार से भी संपर्क बनाए रखना है ताकि आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी न हो। यह रणनीति भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक लचीला और सुरक्षित बनाएगी.

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण भारत की एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इस स्थिति में अमेरिका एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है, और सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका से एलपीजी का आयात बढ़ा दिया है। भारत अब अमेरिका के साथ-साथ रूस और अन्य देशों से भी एलपीजी की आपूर्ति प्राप्त कर रहा है। भारतीय कंपनियां केवल दीर्घकालिक अनुबंधों पर निर्भर नहीं रह रही हैं, बल्कि स्पॉट मार्केट से अतिरिक्त एलपीजी खरीद रही हैं। यह कदम भारत सरकार द्वारा उठाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरों और व्यवसायों को कुकिंग गैस की कमी का सामना न करना पड़े, भले ही पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हो। स्पॉट खरीद का अर्थ है कि पहले से तय दीर्घकालिक अनुबंधों के तहत आपूर्ति का इंतजार करने के बजाय, तत्काल डिलीवरी के लिए मौजूदा बाजार कीमतों पर ईंधन खरीदना। यह देशों को आपात स्थितियों या अचानक होने वाली कमी के दौरान तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) ने इस मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारतीय तेल कंपनियों ने हाल के हफ्तों में कई स्पॉट एलपीजी कार्गो हासिल किए हैं, जिनकी जून और जुलाई में डिलीवरी होने की उम्मीद है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त तेल और गैस शिपिंग मार्गों में से एक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आश्वासन दिया है कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने से पहले, भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 60% आयात करता था। हालांकि, घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ आयात पर निर्भरता कम हो गई है। सरकार की प्राथमिकता घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करना है, और इसके लिए जहां से भी संभव होगा, एलपीजी कार्गो हासिल किए जाएंगे। भारत में हर दिन लगभग 80,000 टन एलपीजी की खपत होती है। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन को लगभग 20% बढ़ाया गया है, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़कर लगभग 46,000 टन प्रतिदिन हो गया है। बाकी मांग को पूरा करने के लिए भारत ने अपने सप्लायर के आधार का काफी विस्तार किया है। पहले, भारत का लगभग 90% एलपीजी आयात खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कुवैत, बहरीन और ओमान से होता था। अब भारत अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस से भी अधिक एलपीजी प्राप्त कर रहा है। इस विविधीकरण का उद्देश्य किसी एक क्षेत्र से होने वाले जोखिम को कम करना है। सरकार ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उसने पहले ही कम से कम आठ लाख टन एलपीजी आयात सुनिश्चित कर लिया है। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले शिपिंग मार्गों पर दबाव पड़ने के बावजूद भारत आपूर्ति बनाए रखने में सफल रहा है। संघर्ष बढ़ने के बाद से स्ट्रेट को पार करके भारत पहुंचे 10 जहाजों में से नौ में एलपीजी लदी थी। इसका मतलब है कि वैश्विक तनाव के बावजूद रसोई गैस की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहने की उम्मीद है। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर एलपीजी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कदम उठाने के लिए तैयार है। भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, लेकिन वैश्विक बाजार से भी संपर्क बनाए रखना है ताकि आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी न हो। यह रणनीति भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक लचीला और सुरक्षित बनाएगी





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