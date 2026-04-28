पश्चिम बंगाल: अंतिम चरण का मतदान कल, तृणमूल और बीजेपी के लिए निर्णायक

पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है। इस चरण में 142 सीटों पर मतदान होगा और यह तय होगा कि क्या तृणमूल कांग्रेस सत्ता बरकरार रख पाएगी या बीजेपी सेंध लगाने में सफल होगी।

पश्चिम बंगाल में चुनावी रण अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। कल, 29 अप्रैल को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होने वाला है। इस चरण में दक्षिण बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों की 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अतिरिक्त, नादिया, हुगली और पुरबा बर्धमान जैसे महत्वपूर्ण जिले भी शामिल हैं। इस मतदान का परिणाम यह निर्धारित करेगा कि क्या तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे मजबूत गढ़ को बचाने में सफल रहेगी, या भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) इसमें सेंध लगाने में कामयाब होगी। यह मतदान चरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण बंगाल लंबे समय से बंगाल की राजनीति का केंद्र रहा है। 2021 के चुनावों में, तृणमूल कांग्रेस ने इन 142 सीटों में से 123 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को केवल 18 सीटें मिली थीं और आईएसएफ को एक सीट। इससे विपक्ष के लिए चुनौती का स्तर स्पष्ट हो जाता है। बीजेपी इस चरण को उत्तर बंगाल में पहले चरण के बाद अपनी असली परीक्षा मान रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस इसे अपने गढ़ की रक्षा और लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का मार्ग मान रही है। बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, नादिया और कोलकाता जैसे जिलों में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। इन क्षेत्रों में घनी आबादी और मतदाताओं का स्पष्ट रूप से विभाजित आधार अक्सर चुनाव परिणामों को निर्धारित करता है। दक्षिण बंगाल के शहरी केंद्र और मिश्रित आबादी इसे सीटों की संख्या से कहीं अधिक राजनीति क रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। बीजेपी के लिए, पिछले चुनाव में उत्तर 24 परगना और नादिया के कुछ हिस्सों में मिली बढ़त ने कुछ उम्मीदें जगाई हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को गंभीर चुनौती देने के लिए पार्टी को अभी भी एक बड़ी सफलता हासिल करने की आवश्यकता है। दूसरे दौर की वोटिंग से पहले का माहौल काफी तनावपूर्ण रहा है। राजनीति क झड़पों की खबरें और वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की चिंताओं ने मतदाताओं में घबराहट बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त सुरक्षा उपाय लागू किए हैं, जिनमें मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, गश्त और निगरानी शामिल है। इसके बावजूद, जमीनी स्तर पर माहौल अभी भी तनावपूर्ण है, क्योंकि बंगाल के कई मतदाताओं ने ऐसे चुनाव देखे हैं जहां चुनाव प्रचार के नारों के साथ-साथ डर और दबाव ने भी उनके चुनावी अनुभव को प्रभावित किया है। मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) इस चुनाव में सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, कई जिलों में मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम हटा दिए गए हैं, जिसके कारण तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गरीब और अल्पसंख्यक मतदाताओं को निशाना बनाया गया है। दूसरी ओर, बीजेपी का कहना है कि यह प्रक्रिया नकली मतदाताओं को हटाने और पिछली गलतियों को सुधारने के लिए आवश्यक थी। इस विवाद ने चुनाव के अंतिम चरण को और भी तीखा बना दिया है, क्योंकि कई सीटों पर हटाए गए नामों की संख्या पिछले चुनाव में जीत के अंतर से भी अधिक है। इस दौर में भवानीपुर में भी मतदान होना है, जो विशेष कारणों से ध्यान का केंद्र है। यह सीट ममता बनर्जी की राजनीति क विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है, और यहां किसी भी चुनौती को सीधे तौर पर उनके नेतृत्व के लिए चुनौती माना जाता है। तृणमूल कांग्रेस के लिए, भवानीपुर पर अपना कब्ज़ा बनाए रखना अपने सबसे मजबूत गढ़ में अपनी पकड़ को फिर से साबित करने जैसा होगा, जबकि बीजेपी के लिए, कड़ी चुनौती देना ही एक मनोवैज्ञानिक सफलता होगी, भले ही इससे चुनाव के समग्र नतीजों में कोई बदलाव न आए। इस चरण का मुख्य सवाल यह है कि क्या बीजेपी लोगों के गुस्से, सत्ता-विरोधी लहर और नागरिकता पर चल रही बहस को दक्षिण बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के अवसर में बदल पाएगी, या फिर तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर अपनी पकड़ बनाए रखेगी?

इसका जवाब न केवल चुनाव प्रचार में उठाए गए मुद्दों पर निर्भर करेगा, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि क्या मतदाता बिना किसी डर के खुलकर वोट डालने के लिए खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, और क्या विवादित वोटर लिस्ट और स्थानीय तनाव चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं। यह सिर्फ वोटिंग का अंतिम दौर नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जो यह तय करेगा कि क्या दक्षिण बंगाल तृणमूल कांग्रेस का गढ़ बना रहेगा, या बीजेपी को वह मौका मिलेगा जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रही है। वोटिंग के दिन के अंत तक, राजनीतिक दावे जारी रहेंगे, लेकिन असली फैसला 4 मई को आएगा, जब वोटों की गिनती होगी और बंगाल में हर पार्टी की पकड़ कितनी मजबूत है, यह स्पष्ट हो जाएगा





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