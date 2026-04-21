पश्चिम बंगाल चुनाव में गरमाई राजनीति: टीएमसी ने भाजपा उम्मीदवार पर लगाया मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप

टीएमसी ने हुगली की उत्तरपारा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिपांजन चक्रवर्ती के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है, जिसमें मातृ शक्ति भरोसा कार्ड के जरिए मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाया गया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीति क सरगर्मी अपने चरम पर है और इस बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने हुगली जिले की उत्तरपारा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिपांजन चक्रवर्ती के खिलाफ चुनाव आयोग में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी का सीधा आरोप है कि भाजपा स्थानीय मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए अवैध हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी के अनुसार, भाजपा ने मातृ शक्ति भरोसा कार्ड नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है। इस

पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भाजपा उम्मीदवार दिपांजन चक्रवर्ती और उनके सहयोगी पंचायत क्षेत्रों में घर-घर जाकर यह कार्ड भरवा रहे हैं और यह वादा कर रहे हैं कि यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो प्रत्येक लाभार्थी महिला को प्रतिमाह तीन हजार रुपये का भत्ता दिया जाएगा। टीएमसी ने इसे मतदाताओं को रिश्वत देने का एक भ्रष्ट और अनैतिक तरीका करार दिया है। अपनी शिकायत में टीएमसी ने तर्क दिया है कि इस तरह की गतिविधियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन करती हैं। पार्टी का कहना है कि मतदाताओं से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना और उन्हें वित्तीय लाभ का लालच देना चुनावी कदाचार की श्रेणी में आता है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस गंभीर कृत्य का संज्ञान लेते हुए दिपांजन चक्रवर्ती की उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से रद्द की जानी चाहिए और उनके खिलाफ उचित आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। टीएमसी का मानना है कि इस तरह के कार्य न केवल चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हैं, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया को भी दूषित कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र की मर्यादा पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। चुनाव के दौरान टीएमसी द्वारा की गई यह शिकायत कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डेरेक ओ ब्रायन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। एक वायरल वीडियो का हवाला देते हुए टीएमसी ने आरोप लगाया था कि सीआरपीएफ के जवान कथित तौर पर भाजपा उम्मीदवारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायत के अनुसार, जवानों पर भाजपा के पर्चे बांटने और मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। टीएमसी ने अपनी शिकायत में इस व्यवहार को आपराधिक धमकी और चुनावी प्रक्रिया में अनुचित प्रभाव डालने के समान बताया है। पार्टी का आरोप है कि केंद्रीय बलों की ऐसी संदिग्ध गतिविधियां आम नागरिकों में भय पैदा कर रही हैं, जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। टीएमसी लगातार इन मुद्दों को उठाकर चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है कि वह इन मामलों की गहन जांच करे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे ताकि चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहे





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