पश्चिम बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल: बांग्लादेश में बढ़ी चिंता, शरणार्थी संकट का डर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों ने बांग्लादेश की संसद में गूंज पैदा कर दी है। बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनने से बांग्लादेश को शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों का मुद्दा चुनाव में प्रमुख रहा है।
ढाका: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों ने बांग्लादेश की संसद में गूंज पैदा कर दी है। चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बनने की संभावना को लेकर बांग्लादेश में चिंता का माहौल है। बांग्लादेश के रंगपुर से नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के सांसद अख्तर हुसैन ने कहा है कि भारत के पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से ढाका को शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश ी सांसद ने जताया डर कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से बांग्लादेश ी अवैध प्रवासियों के लिए समस्या बढ़ सकती है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद में बोलते हुए NCP सांसद ने कहा कि इन एग्जिट पोल की वजह से बांग्लादेश में चिंता बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए अधिकांश एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। चुनाव परिणाम 4 मई को आएंगे, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट बोल के नतीजों ने बांग्लादेश में सरगर्मी बढ़ा दी है। बंगाल चुनाव में बांग्लादेश ी घुसपैठियों का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा है। कांगलू एक अपमानजनक शब्द है, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश से आए बंगाली भाषी अवैध मुस्लिम घुसपैठियों के लिए किया जाता है। ये घुसपैठिए पश्चिम बंगाल और भारत के दूसरे पूर्वी राज्यों में रहते हैं। बीजेपी नेता बांग्लादेश ी अवैध प्रवासियों का मुद्दा जोर-शोर से उठाते रहे हैं। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बांग्लादेश ी प्रवासियों को लेकर की गई टिप्पणी पर ढाका ने नाराजगी जताई थी। पश्चिम बंगाल की लंबी सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है और यह काफी खुली हुई है। इसके चलते पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों का भारत में आना जारी है। पिछले 10 वर्षों से पश्चिम बंगाल के चुनावों में यह मुद्दा हावी रहा है। इसमें बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध प्रवासियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में एग्जिट पोल नतीजे एजेंसी टीएमसी बीजेपी अन्य चाणक्य स्ट्रेटजी 130-140 150-160 0-5 जी इंडिया 129-145 144-160 मैट्रिज 125-140 146-161 6-10 जनमत एग्जिट पोल 195-205 80-90 1-4 पीपुल्स पल्स 177-187 95-110 1-4 पी मार्क 118-138 150-175 टुडेज चाणक्य 100 192 2.
ढाका: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों ने बांग्लादेश की संसद में गूंज पैदा कर दी है। चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बनने की संभावना को लेकर बांग्लादेश में चिंता का माहौल है। बांग्लादेश के रंगपुर से नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के सांसद अख्तर हुसैन ने कहा है कि भारत के पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से ढाका को शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेशी सांसद ने जताया डर कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के लिए समस्या बढ़ सकती है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद में बोलते हुए NCP सांसद ने कहा कि इन एग्जिट पोल की वजह से बांग्लादेश में चिंता बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए अधिकांश एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। चुनाव परिणाम 4 मई को आएंगे, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट बोल के नतीजों ने बांग्लादेश में सरगर्मी बढ़ा दी है। बंगाल चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा है। कांगलू एक अपमानजनक शब्द है, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश से आए बंगाली भाषी अवैध मुस्लिम घुसपैठियों के लिए किया जाता है। ये घुसपैठिए पश्चिम बंगाल और भारत के दूसरे पूर्वी राज्यों में रहते हैं। बीजेपी नेता बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों का मुद्दा जोर-शोर से उठाते रहे हैं। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर की गई टिप्पणी पर ढाका ने नाराजगी जताई थी। पश्चिम बंगाल की लंबी सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है और यह काफी खुली हुई है। इसके चलते पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों का भारत में आना जारी है। पिछले 10 वर्षों से पश्चिम बंगाल के चुनावों में यह मुद्दा हावी रहा है। इसमें बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध प्रवासियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में एग्जिट पोल नतीजे एजेंसी टीएमसी बीजेपी अन्य चाणक्य स्ट्रेटजी 130-140 150-160 0-5 जी इंडिया 129-145 144-160 मैट्रिज 125-140 146-161 6-10 जनमत एग्जिट पोल 195-205 80-90 1-4 पीपुल्स पल्स 177-187 95-110 1-4 पी मार्क 118-138 150-175 टुडेज चाणक्य 100 192 2
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