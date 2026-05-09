पश्चिम बंगाल दिवस की तारीख में बड़ा बदलाव: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 20 जून को घोषित किया आधिकारिक उत्सव

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के पोइला बैसाख वाले फैसले को पलटते हुए 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है ताकि राज्य के भारत में विलय के ऐतिहासिक महत्व को याद किया जा सके।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की सत्ता संभालने के बाद प्रतीकों और पहचान की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया है। उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह घोषणा की है कि अब से पश्चिम बंगाल दिवस का आयोजन 20 जून को किया जाएगा। यह फैसला पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लिए गए उस निर्णय को पूरी तरह से पलट देता है जिसमें पोइला बैसाख यानी बंगाली नववर्ष को राज्य दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई थी। शुभेंदु अधिकारी का यह कदम केवल एक तारीख का बदलाव नहीं है बल्कि यह राज्य की राजनीतिक विचारधारा और ऐतिहासिक दृष्टिकोण में आए परिवर्तन का संकेत है। इस निर्णय के पीछे का ऐतिहासिक तर्क अत्यंत गहरा है। 20 जून 1947 वह दिन था जब बंगाल की विधानसभा के सदस्यों ने एक निर्णायक मतदान किया था। उस समय विभाजन की त्रासदी के बीच यह तय किया गया था कि पश्चिम बंगाल भारत संघ का हिस्सा रहेगा। मुख्यमंत्री अधिकारी का मानना है कि इसी मतदान ने आज के पश्चिम बंगाल की नींव रखी और राज्य को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में सुरक्षित रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दिन को मनाना उन सभी लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करना है जिन्होंने राज्य को अखंड भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। इस ऐतिहासिक सत्य को आधिकारिक पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जल्द ही कैबिनेट और विधानसभा में एक औपचारिक प्रस्ताव पेश करेंगे ताकि इसे कानूनी रूप से मान्यता दी जा सके। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस घोषणा के बाद एक प्रतीकात्मक यात्रा भी की। वे सीधे भवानीपुर स्थित जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुखर्जी और भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिकारी ने कहा कि इन महान विभूतियों के विजन और प्रयासों के कारण ही पश्चिम बंगाल का अस्तित्व बचा रहा और यह भारत का एक अभिन्न अंग बना रहा। उनके अनुसार, राज्य के इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में देखना और उसे जन-जन तक पहुंचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। यह कदम उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह मुद्दा वास्तव में काफी समय से विवादों में रहा है। साल 2023 की यादें ताजा की जाएं तो तत्कालीन राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्र सरकार के दिशा-निर् देश ों के तहत राजभवन में 20 जून को बंगाल दिवस मनाया था। उस समय ममता बनर्जी की सरकार ने इसका तीव्र विरोध किया था। पूर्व मुख्यमंत्री का तर्क था कि 20 जून की तारीख विभाजन के दौरान हुई भीषण हिंसा, दंगों और रक्तपात की याद दिलाती है, इसलिए इसे उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाना चाहिए। इसी विरोध के परिणामस्वरूप विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके तहत पोइला बैसाख को राज्य दिवस के रूप में चुना गया था। लेकिन अब नई सरकार ने इस तर्क को खारिज करते हुए इसे भारत में विलय के गौरवशाली दिन के रूप में स्थापित करने का फैसला किया है। विश्लेषकों का मानना है कि शुभेंदु अधिकारी द्वारा उठाया गया यह कदम राज्य की राजनीति में एक बड़ा दांव है। यह न केवल विपक्षी खेमे को चुनौती देने का तरीका है बल्कि यह भाजपा के आधारभूत वैचारिक ढांचे को बंगाल की मिट्टी में गहराई से जोड़ने का प्रयास भी है। ऐतिहासिक तारीखों और प्रतीकों का यह बदलाव यह दर्शाता है कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति में पहचान और विरासत की जंग और अधिक तेज होगी। राज्य सरकार अब इस दिन को बड़े स्तर पर मनाने की योजना बना रही है ताकि युवा पीढ़ी को राज्य के गठन और भारत के साथ इसके अटूट संबंध के बारे में सही जानकारी मिल सके। यह निर्णय आने वाले दिनों में राज्य की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को प्रभावित करेगा.

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