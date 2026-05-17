पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारत पहुंचा एलपीजी जहाज सिमी: होर्मुज जलडमरूमध्य की रोमांचक यात्रा

कतर से 20,000 टन रसोई गैस लेकर आया जहाज सिमी अमेरिकी नाकेबंदी और ईरानी पहरे के बीच सुरक्षित गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा।

पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थितियों और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कतर से लगभग 20,000 टन रसोई गैस (एलपीजी) लेकर आ रहा मालवाहक जहाज सिमी पूरी तरह सुरक्षित गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह पर पहुंच चुका है। यह यात्रा केवल एक व्यापारिक खेप की डिलीवरी नहीं थी, बल्कि यह रणनीतिक कौशल और कूटनीतिक जीत का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। मार्शल आइलैंड्स के झंडे तले चलने वाले इस जहाज को उन समुद्री रास्तों से गुजरना था, जहां इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ों के बीच सैन्य टकराव की स्थिति बनी हुई है। रविवार की सुबह जब इस जहाज ने बंदरगाह पर कदम रखा, तो इसने न केवल ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित की, बल्कि यह भी साबित किया कि भारत कठिन परिस्थितियों में भी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम है। इस पूरी यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरना था। यह जलमार्ग दुनिया के सबसे संवेदनशील और खतरनाक समुद्री रास्तों में गिना जाता है, खासकर जब पश्चिम एशिया में पिछले 75 दिनों से भीषण युद्ध और अस्थिरता का माहौल हो। इस मार्ग पर एक तरफ ईरानी नौसेना का कड़ा पहरा था, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना द्वारा लगाई गई नाकेबंदी ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया था। ऐसी स्थिति में जहाज सिमी का सुरक्षित निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहाज के कप्तान और चालक दल ने बेहद जोखिम भरा फैसला लिया और दुश्मन के रडार तथा निगरानी तंत्र की नजरों से बचने के लिए जहाज के ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इस तकनीक को बंद करने का अर्थ था कि जहाज रडार पर दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वह ईरान के लारक द्वीप के पूर्व में सुरक्षित रूप से अपनी राह बना सका। जहाज पर सवार 21 वि देश ी चालक दल के सदस्य इस दौरान भारी तनाव में थे, लेकिन उनकी सूझबूझ और सटीक नेविगेशन ने उन्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया। इस ऑपरेशन की सफलता के पीछे भारत सरकार के चार प्रमुख मंत्रालयों का अभूतपूर्व तालमेल था। बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय, वि देश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय ने मिलकर एक ऐसी रणनीति तैयार की, जिससे जहाज को वास्तविक समय में सुरक्षा प्रदान की जा सके। इन मंत्रालयों के बीच दिन-रात चले संवाद और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान ने यह सुनिश्चित किया कि जहाज को किसी भी प्रकार की गोलाबारी या सैन्य हस्तक्षेप का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि मार्च की शुरुआत से अब तक 13 जहाज इसी जोखिम भरे रास्ते को पार कर भारत पहुंच चुके हैं, जो यह दर्शाता है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। सिमी के बाद अब वियतनाम के ध्वज वाला एक अन्य टैंकर एनवी सनशाइन भी न्यू मैंगलोर बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में आपूर्ति और बेहतर होने की उम्मीद है। भारत के लिए रसोई गैस की यह खेप इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिसका सीधा असर देश के ईंधन भंडार पर पड़ा है। आंकड़ों के अनुसार, देश के कच्चे तेल और ईंधन भंडार में लगभग 15 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। भारत का तेल भंडार जो पहले 10.

7 करोड़ बैरल था, वह घटकर अब 9.1 करोड़ बैरल रह गया है। यह गिरावट देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक चेतावनी की तरह थी, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं देशवासियों से ईंधन बचाने और इसका विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की थी। रसोई गैस की कमी का सीधा असर आम जनता की रसोई पर पड़ता है, इसलिए कतर से आई यह 20 हजार टन की खेप न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी अत्यंत आवश्यक थी। इस पूरी घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों के बीच भारत अपनी आयात रणनीतियों को और अधिक लचीला और सुरक्षित बना रहा है





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