पश्चिम एशिया संकट: पीएम मोदी और मैक्रों की फोन पर चर्चा, होर्मुज में समुद्री सुरक्षा पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा व नौवहन की स्वतंत्रता की बहाली पर विस्तृत चर्चा की। दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात को लेकर टेलीफोन के जरिए विस्तृत चर्चा की। दोनों नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को तुरंत बहाल करने पर जोर दिया है। यह चर्चा ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है, जिसका सीधा असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने की आशंका है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत
और फ्रांस ने एक बार फिर दुनिया को अपनी रणनीतिक साझेदारी का अहसास कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति और अपने करीबी मित्र इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बात की। इस बातचीत का मुख्य केंद्र बिंदु न केवल क्षेत्रीय शांति रही, बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग होर्मुज की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई गई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को तत्काल बहाल किया जाना अनिवार्य है। दरअसल, यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है और यहां किसी भी तरह का अवरोध दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है। इस संदर्भ में, भारत और फ्रांस का यह साझा रुख वैश्विक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि वे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने केवल तात्कालिक संकट पर ही नहीं, बल्कि भविष्य की स्थिरता पर भी विमर्श किया। पीएम मोदी के अनुसार, भारत और फ्रांस इस क्षेत्र और उसके बाहर शांति व स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपना करीबी सहयोग जारी रखेंगे। राजनयिक गलियारों में इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत और फ्रांस दोनों ही रणनीतिक स्वायत्तता के पैरोकार रहे हैं और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं। दोनों देशों के बीच इस तरह की उच्च-स्तरीय बातचीत क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह दर्शाता है कि भारत और फ्रांस न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस बीच, अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर करीब 40 मिनट तक लंबी चर्चा की। उन्होंने भारत के प्रति अपना विशेष लगाव जताते हुए आखिर में कहा, 'हम सभी आपसे प्यार करते हैं।' इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के ताजा हालातों पर विचार साझा किए और संकेत दिए कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े और ऐतिहासिक समझौते हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस संवाद को बेहद सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों देश अपने आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यह द्विपक्षीय संवाद भारत की सक्रिय कूटनीति और वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका का प्रमाण है, जहाँ वह प्रमुख शक्तियों के साथ सामरिक मुद्दों पर समन्वय स्थापित कर रहा है
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