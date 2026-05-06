पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, 9 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह

पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 15 साल की सत्ता को गिराकर अपना परचम लहरा दिया है. पहली बार बंगाल में कमल खिला है. इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस जीत का लंबे समय से इंतजार था. अब बंगाल में भय का नहीं, भरोसे का राज होगा. बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि बंगाल में बंगाल की संतान ही मुख्यमंत्री बनेंगी. पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक, 9 मई को सुबह 10 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा. इसी दिन रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है, जिसके चलते इस तारीख को खास महत्व दिया जा रहा है.

पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 15 साल की सत्ता को गिराकर अपना परचम लहरा दिया है. पहली बार बंगाल में कमल खिला है. इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस जीत का लंबे समय से इंतजार था.

अब बंगाल में भय का नहीं, भरोसे का राज होगा. बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि बंगाल में बंगाल की संतान ही मुख्यमंत्री बनेंगी. पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक, 9 मई को सुबह 10 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा.

इसी दिन रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है, जिसके चलते इस तारीख को खास महत्व दिया जा रहा है. राज्यपाल सीवी आनंदा बोस नई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. यह समारोह भव्य स्तर पर आयोजित होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और आम जनता के शामिल होने की संभावना है. पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार.

इस बार के चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने जा रही है. यह शपथ ग्रहण समारोह केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव का प्रतीक भी माना जा रहा है. चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने नई विधानसभा के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.

यह अधिसूचना राज्यपाल को भेजी जा चुकी है, जिससे सरकार गठन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी है. पार्टी के भीतर मंथन जारी है और जल्द ही विधायक दल की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा. इस बैठक में सभी नवनिर्वाचित विधायकों की राय अहम होगी.

बताया जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे. अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. मुख्यमंत्री के चयन के लिए पार्टी ने अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. उनके साथ मोहन चरण मांझी को सह-पर्यवेक्षक बनाया गया है.

दोनों नेता कोलकाता पहुंचकर विधायकों के साथ बैठक करेंगे और नेतृत्व के नाम पर अंतिम सहमति बनाएंगे. कोलकाता में अहम बैठक होगी. सूत्रों के अनुसार, अमित शाह गुरुवार को कोलकाता पहुंचेंगे. वहां वे विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा को अंतिम रूप देंगे.

इस बैठक के बाद ही नए मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा की संभावना है. 9 मई का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा. पहली बार बीजेपी सरकार के गठन के साथ राज्य में सत्ता का बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा





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