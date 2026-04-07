पश्चिम बंगाल में 2026 चुनाव: भाजपा का आक्रामक प्रचार, कंगना रनौत भी मैदान में

पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने आक्रामक प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। कंगना रनौत भी पार्टी के प्रचार में शामिल हो रही हैं। भाजपा की रणनीति में स्टार प्रचारकों और जमीनी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंच बनाना शामिल है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति क हलचल तेज हो गई है, और सभी राजनीति क दल अपनी पूरी क्षमता के साथ मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा ने इस बार राज्य में आक्रामक प्रचार रणनीति अपनाते हुए अपने दिग्गज नेताओं, स्टार प्रचारकों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनावी रण में उतार दिया है, जिसका लक्ष्य सत्ता तक पहुंचना है। चुनाव के माहौल के बीच, भाजपा सांसद कंगना रनौत भी प्रचार अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें

वह स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि बंगाल की जनता अब भाजपा को सत्ता में देखने के लिए उत्सुक है। यह दर्शाता है कि भाजपा राज्य में जनता का विश्वास जीतने के लिए कितनी गंभीरता से प्रयास कर रही है। पार्टी की रणनीति में जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करने और मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के प्रचार कार्यक्रम शामिल हैं। \कंगना रनौत के वीडियो में उनके विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए हैं। वीडियो में जब उनसे ममता बनर्जी द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने तीखा जवाब दिया। कंगना ने कहा कि यह हमेशा से होता आया है। जब वे खुद जीतते हैं, तो ईवीएम सही होता है। उस समय ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन जब वे हार जाते हैं और दूसरा पक्ष जीतता है, तो वे मशीनों पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने इसे 'गीदड़ भभकी' की संज्ञा दी और कहा कि जनता सब समझ रही है और अब बंगाल की जनता भाजपा को सत्ता में देखना चाहती है। यह बयान भाजपा के प्रचार अभियान को एक नई दिशा दे रहा है और पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच अधिक उत्साह से काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कंगना रनौत का यह बयान मतदाताओं के बीच एक मजबूत संदेश देने का काम कर रहा है, जिससे भाजपा को चुनावी माहौल में फायदा मिलने की संभावना है।\भाजपा की रणनीति इस नैरेटिव को और मजबूत करने पर केंद्रित है। पार्टी ने राज्य में स्टार प्रचारकों की एक लंबी सूची तैयार की है और स्थानीय नेताओं को आगे करके क्षेत्रीय जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के नेताओं तक लगातार रैलियां, रोड शो और जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें कंगना रनौत भी शामिल हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, भाजपा के कार्यकर्ता घर-घर संपर्क अभियान, बाइक रैलियों, सोशल मीडिया कैंपेन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच बना रहे हैं। युवा और महिला कार्यकर्ताओं को भी विशेष रूप से इस अभियान में शामिल किया गया है। भाजपा का मानना है कि इन प्रयासों से वे मतदाताओं के बीच अपनी छवि मजबूत कर पाएंगे और 2026 के विधानसभा चुनावों में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर सकेंगे। पार्टी का लक्ष्य है कि वह बंगाल में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरे और जनता का विश्वास जीते





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