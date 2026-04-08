पश्चिम एशिया में युद्ध विराम: पाकिस्तान की मध्यस्थता, इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान की बातचीत

पश्चिम एशिया में युद्ध को दो हफ़्तों के लिए स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद में बातचीत के लिए सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य सभी विवादों को सुलझाना और शांति स्थापित करना है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को फिलहाल दो हफ़्तों के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस युद्ध विराम के लिए अमेरिका और ईरान को मनाने में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, तुर्की (तुर्किये) और मिस्र ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युद्ध विराम की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने बुधवार को US और ईरान को इस्लामाबाद में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। ईरान और अमेरिका को बातचीत के लिए बुलाना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों को 10
अप्रैल को इस्लामाबाद में आमने-सामने की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी विवादों को सुलझाने के लिए एक निर्णायक समझौते पर पहुंचना है। गौरतलब है कि यह संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया था, जब US राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि मंगलवार को अमेरिका ईरानी सभ्यता को मिटा देगा। इस बातचीत को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सीएनएन को बताया कि, लोग बात करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट या व्हाइट हाउस की तरफ से जब तक कुछ नहीं कहा जाए, तब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। हालांकि अन्य अधिकारियों ने सीएनएन को बताया कि, मीटिंग इस्लामाबाद में होगी। जिसमें पाकिस्तानी मीडिएटर भी मौजूद रहेंगे। ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ, दामाद जेरेड कुशनर और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुँच चुके हैं।\दरअसल, पश्चिम एशिया में चल रही इस अशांति को शांत करने के लिए पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि बातचीत के माध्यम से ही सभी विवादों का समाधान संभव है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने और शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया है। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच मौजूदा मुद्दों और भविष्य की चुनौतियों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वार्ता पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बहाली के लिए भी इस बातचीत का महत्वपूर्ण योगदान होगा।\इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की टिप्पणियों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। ट्रंप ने मंगलवार को ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका ईरानी सभ्यता को मिटा देगा। इस धमकी ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। हालांकि, पाकिस्तान का मानना है कि बातचीत के माध्यम से सभी मुद्दों का समाधान संभव है। पाकिस्तान ने दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होने का आग्रह किया है। इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बातचीत में सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से इस बातचीत के सफल होने की उम्मीद है, जिससे पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित की जा सके। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सीजफायर के बाद भी खाड़ी देशों में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, जिससे क्षेत्र में किसी भी अप्रत्याशित घटना को टाला जा सके
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