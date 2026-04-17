पश्चिम बंगाल: फरक्का में 2026 चुनाव की गहमागहमी, त्रिकोणीय मुकाबले की ओर राजनीतिक बिसात

पश्चिम बंगाल के फरक्का विधानसभा क्षेत्र में 2026 के आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। कांग्रेस, भाजपा और टीएमसी के उम्मीदवार जनता के बीच समर्थन जुटाने में लगे हैं, जबकि बड़े नेता रैलियों से माहौल बना रहे हैं। टीएमसी के कब्जे वाली इस सीट पर भाजपा से सीधी टक्कर की उम्मीद है, हालांकि कांग्रेस भी अपनी पकड़ बनाने की जुगत में है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फरक्का का चुनावी समीकरण मुस्लिम मतदाताओं, खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था और घटते मतदान प्रतिशत जैसे कारकों से प्रभावित हो रहा है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित फरक्का विधानसभा क्षेत्र में 2026 के आगामी चुनावों को लेकर राजनीति क सरगर्मी तेज हो गई है। यह क्षेत्र, जो मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट होने के कारण अपनी रणनीतिक महत्ता रखता है। फरक्का बैराज, थर्मल पावर स्टेशन और रेलवे स्टेशन जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएं भी इस क्षेत्र को एक अलग पहचान दिलाती हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, जिसमें धान, जूट और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती प्रमुख रूप से की जाती है।

राजनीतिक दल अभी से ही चुनावी बिसात बिछाने लगे हैं, और विभिन्न दलों के उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इस बार के चुनाव में एक कड़े मुकाबले की उम्मीद है, जिसमें सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दल अपनी-अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, और क्षेत्र के विकास, स्थानीय मुद्दों और सांप्रदायिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चुनावी वादे किए जा रहे हैं। बड़े नेताओं की रैलियां और सभाएं भी इस चुनावी माहौल को और गर्मा रही हैं।

वर्तमान में फरक्का सीट टीएमसी के कब्जे में है, और इसके विधायक मनीरुल इस्लाम हैं, जिन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के हेमंत घोष को एक बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में भाजपा दूसरे स्थान पर रही थी, जिससे यह स्पष्ट है कि इस बार भी टीएमसी और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होने की प्रबल संभावना है। हालांकि, कांग्रेस भी इस बार अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में है और उसने इस सीट से मोहम्मद महताब को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं, भाजपा ने सुनील चौधरी पर भरोसा जताया है, जबकि टीएमसी से अमीरुल इस्लाम चुनावी मैदान में हैं। इन तीनों प्रमुख उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है।

फरक्का विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2.5 लाख से अधिक है, हालांकि हालिया SIR प्रक्रिया में लगभग 42 हजार वोटों को हटा दिया गया है। इस क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की आबादी सबसे अधिक है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 67.30% है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति (SC) के मतदाताओं का प्रतिशत 10.75% और अनुसूचित जनजाति (ST) के मतदाताओं का प्रतिशत 1.60% है। मतदाताओं का ग्रामीण और शहरी अनुपात भी लगभग संतुलित है, जिसमें 58.48% ग्रामीण और 41.52% शहरी मतदाता शामिल हैं। यह जनसंख्यात्मक ढाँचा चुनावी समीकरणों को काफी हद तक प्रभावित करता है, और सभी दल इन समुदायों को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और उसका प्रभाव चुनावी परिणाम पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

फरक्का विधानसभा सीट का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। अब तक यहाँ 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस ने आठ बार जीत हासिल की है, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने छह बार जीत दर्ज की है। 1971 से 1991 तक माकपा का दबदबा रहा, जिसके बाद कांग्रेस ने लगातार पाँच चुनाव जीते। हालाँकि, हाल के वर्षों में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखी गई है। 2016 में जहाँ 85.04% मतदान हुआ था, वहीं 2024 में यह घटकर 76.04% रह गया। मतदान प्रतिशत में यह कमी मतदाताओं की उदासीनता या अन्य किसी कारण से हो सकती है, और यह इस बार के चुनाव परिणाम को अप्रत्याशित बना सकती है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि मतदाता किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं और क्या वे किसी नए समीकरण के तहत वोट करते हैं। राजनीतिक दलों के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी कि वे मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने में कितनी सफल होती हैं। इस बार का चुनाव न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी तय करेगा कि फरक्का का भविष्य किस राजनीतिक दल के हाथों में जाता है।





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