पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: भाजपा बहुमत की ओर, टीएमसी को नुकसान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के शुरुआती रुझानों में भाजपा बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है और कई सीटों पर आगे चल रही है। ममता बनर्जी भवानीपुर में आगे हैं, लेकिन नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे सामने आने लगे हैं और शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। 293 सीटों में से 192 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। पार्टी का वोट शेयर 2021 की तुलना में लगभग 6% बढ़ा है, जिससे उन्हें 115 सीटों का अतिरिक्त लाभ हुआ है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) को नुकसान हुआ है। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी अभी भी आगे हैं, लेकिन सुवेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। विशेष रूप से, प्रधानमंत्री मोदी के झालमुड़ी खाने वाले इलाके - झाड़ग्राम, बिनपुर, गोपीबल्लभपुर और नयाग्राम - की चारों सीटों पर भाजपा आगे है। सिलिगुड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, जबकि कोलकाता में पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और कमल का फूल लेकर पहुंचे। चुनाव आयोग ने कूड़े में मिली VVPAT पर्चियों को मॉक पोल की बताया है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप विक्टिम की मां और भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ भी अपनी सीट पर आगे चल रही हैं। सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि भाजपा को 45% वोट मिले हैं और टीएमसी को 38%, जो स्पष्ट रुझान को दर्शाता है। मतगणना केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। काकद्वीप में टीएमसी उम्मीदवार मंतूराम पाखीरा और हावड़ा के अमता में भाजपा उम्मीदवार अमित सामंत पहले दौर की गिनती में आगे हैं। नंदीग्राम में भी सुवेंदु अधिकारी ने ईवीएम की गिनती में बढ़त बना ली है। टीएमसी समर्थक भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और पार्टी के झंडे व डंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता उत्तर की सभी सात विधानसभा सीटों के लिए ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है, और अगले 10 मिनट में शुरुआती रुझान आने की उम्मीद है। पश्चिम बर्धमान की आसनसोल नॉर्थ सीट पर कानून मंत्री मलय घटक पीछे चल रहे हैं, जबकि पुरुलिया की 9 में से 8 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने सरकार बनाने का दावा करने से पहले कम से कम 50% गिनती होने की बात कही है। झाड़ग्राम की चारों सीटों पर भाजपा आगे है, जहां टीएमसी मंत्री बिरबाहा हांसदा पीछे चल रही हैं। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में टीएमसी और भाजपा 2-2 सीटों पर आगे हैं, जबकि एक सीट पर कांग्रेस को बढ़त है। पानीहाटी से आरजी कर रेप विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ भी आगे चल रही हैं। बारासात में भाजपा उम्मीदवार शंकर चटर्जी और देगंगा में टीएमसी उम्मीदवार अनीसुर रहमान आगे हैं। पश्चिम बर्दवान की पांडेश्वर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी भी आगे हैं। सिलीगुड़ी में मतपेटियों की सीलिंग को लेकर टीएमसी ने आरोप लगाया है, जिसकी जांच की जा रही है। INTTUC के नेता और ऑटो चालकों ने भी टीएमसी का समर्थन किया। भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने मतगणना प्रक्रिया पर विश्वास जताया है। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में जश्न की तैयारी चल रही है। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि 4 स्ट्रॉन्गरूम के सीसीटीवी दो मिनट के लिए बंद कर दिए गए थे.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे सामने आने लगे हैं और शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। 293 सीटों में से 192 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। पार्टी का वोट शेयर 2021 की तुलना में लगभग 6% बढ़ा है, जिससे उन्हें 115 सीटों का अतिरिक्त लाभ हुआ है, जबकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को नुकसान हुआ है। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी अभी भी आगे हैं, लेकिन सुवेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। विशेष रूप से, प्रधानमंत्री मोदी के झालमुड़ी खाने वाले इलाके - झाड़ग्राम, बिनपुर, गोपीबल्लभपुर और नयाग्राम - की चारों सीटों पर भाजपा आगे है। सिलिगुड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, जबकि कोलकाता में पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और कमल का फूल लेकर पहुंचे। चुनाव आयोग ने कूड़े में मिली VVPAT पर्चियों को मॉक पोल की बताया है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप विक्टिम की मां और भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ भी अपनी सीट पर आगे चल रही हैं। सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि भाजपा को 45% वोट मिले हैं और टीएमसी को 38%, जो स्पष्ट रुझान को दर्शाता है। मतगणना केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। काकद्वीप में टीएमसी उम्मीदवार मंतूराम पाखीरा और हावड़ा के अमता में भाजपा उम्मीदवार अमित सामंत पहले दौर की गिनती में आगे हैं। नंदीग्राम में भी सुवेंदु अधिकारी ने ईवीएम की गिनती में बढ़त बना ली है। टीएमसी समर्थक भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और पार्टी के झंडे व डंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता उत्तर की सभी सात विधानसभा सीटों के लिए ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है, और अगले 10 मिनट में शुरुआती रुझान आने की उम्मीद है। पश्चिम बर्धमान की आसनसोल नॉर्थ सीट पर कानून मंत्री मलय घटक पीछे चल रहे हैं, जबकि पुरुलिया की 9 में से 8 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने सरकार बनाने का दावा करने से पहले कम से कम 50% गिनती होने की बात कही है। झाड़ग्राम की चारों सीटों पर भाजपा आगे है, जहां टीएमसी मंत्री बिरबाहा हांसदा पीछे चल रही हैं। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में टीएमसी और भाजपा 2-2 सीटों पर आगे हैं, जबकि एक सीट पर कांग्रेस को बढ़त है। पानीहाटी से आरजी कर रेप विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ भी आगे चल रही हैं। बारासात में भाजपा उम्मीदवार शंकर चटर्जी और देगंगा में टीएमसी उम्मीदवार अनीसुर रहमान आगे हैं। पश्चिम बर्दवान की पांडेश्वर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी भी आगे हैं। सिलीगुड़ी में मतपेटियों की सीलिंग को लेकर टीएमसी ने आरोप लगाया है, जिसकी जांच की जा रही है। INTTUC के नेता और ऑटो चालकों ने भी टीएमसी का समर्थन किया। भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने मतगणना प्रक्रिया पर विश्वास जताया है। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में जश्न की तैयारी चल रही है। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि 4 स्ट्रॉन्गरूम के सीसीटीवी दो मिनट के लिए बंद कर दिए गए थे





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