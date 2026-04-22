पश्चिम एशिया संकट: सरकार इंडक्शन कुकटॉप पर ड्यूटी कम कर सकती है, जीएसटी में भी छूट का प्रस्ताव

पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के बीच भारत सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और कुकिंग गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इंडक्शन कुकटॉप के कलपुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम करने और जीएसटी दर घटाने पर विचार कर रही है। साथ ही, सीएनजी, सीबीजी और बायो गैस के वितरण को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता बढ़ रही है। इसका सीधा असर भारत में कुकिंग गैस की उपलब्धता पर पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने और नागरिकों को किफायती विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। इन कदमों का उद्देश्य इंडक्शन कुकटॉप जैसे ऊर्जा कुशल उपकरणों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि कुकिंग गैस पर निर्भरता कम की जा सके। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इंडक्शन कुकटॉप के आवश्यक कलपुर्जों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही, इन कुकटॉप पर जीएसटी दर को वर्तमान 18 प्रतिशत से घटाकर मात्र 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है। यह कदम इंडक्शन कुकटॉप को आम उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगा। इंडक्शन हीटर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने उद्योग जगत के साथ गहन विचार-विमर्श किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ( डीपीआइआइटी ) ने ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की, जिसमें मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए तत्काल आवश्यक उपायों पर सहमति बनी। इस दौरान, यह स्वीकार किया गया कि पश्चिम एशिया संकट के कारण कुकिंग गैस की आपूर्ति में व्यवधान आने की आशंका है, जिसके चलते इंडक्शन हीटर की मांग में तेजी आई है। सरकार ने इस सेक्टर के विकास को गति देने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर अनिवार्य क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को लागू करने की समय सीमा को छह महीने बढ़ाकर अक्टूबर 2026 तक कर दिया गया है। इससे निर्माताओं को गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा और बाजार में बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार का यह प्रयास ‘मेक इन इंडिया’ पहल को और मजबूत करेगा और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त, सरकार औद्योगिक उत्पादन को कम से कम प्रभावित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। डीपीआइआइटी ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ( सीएनजी ) और कंप्रेस्ड बायो गैस ( सीबीजी ) की आपूर्ति बढ़ाने के लिए वितरण संबंधी लाइसेंसिंग प्रक्रिया को तेज कर दिया है। हाल ही में, 25 मार्च से 21 अप्रैल के बीच, सीएनजी और सीबीजी के वितरण स्टेशनों को खोलने के लिए 157 लाइसेंस जारी किए गए हैं, और 38 नए स्टेशनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, मार्च से अब तक बायो गैस सिलेंडर के 41 फिलिंग और स्टोरेज प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि इसका उपयोग घरेलू उद्योगों में प्राथमिकता से किया जा सके। राज्यों को उनकी निर्धारित कोटा के अलावा मिट्टी के तेल की अतिरिक्त आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। सरकार की ये पहलें ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और औद्योगिक विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह कदम देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में भी सहायक होगा। सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और आवश्यकतानुसार और कदम उठाने के लिए तैयार है.

पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता बढ़ रही है। इसका सीधा असर भारत में कुकिंग गैस की उपलब्धता पर पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने और नागरिकों को किफायती विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। इन कदमों का उद्देश्य इंडक्शन कुकटॉप जैसे ऊर्जा कुशल उपकरणों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि कुकिंग गैस पर निर्भरता कम की जा सके। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इंडक्शन कुकटॉप के आवश्यक कलपुर्जों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही, इन कुकटॉप पर जीएसटी दर को वर्तमान 18 प्रतिशत से घटाकर मात्र 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है। यह कदम इंडक्शन कुकटॉप को आम उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगा। इंडक्शन हीटर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने उद्योग जगत के साथ गहन विचार-विमर्श किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) ने ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की, जिसमें मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए तत्काल आवश्यक उपायों पर सहमति बनी। इस दौरान, यह स्वीकार किया गया कि पश्चिम एशिया संकट के कारण कुकिंग गैस की आपूर्ति में व्यवधान आने की आशंका है, जिसके चलते इंडक्शन हीटर की मांग में तेजी आई है। सरकार ने इस सेक्टर के विकास को गति देने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर अनिवार्य क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को लागू करने की समय सीमा को छह महीने बढ़ाकर अक्टूबर 2026 तक कर दिया गया है। इससे निर्माताओं को गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा और बाजार में बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार का यह प्रयास ‘मेक इन इंडिया’ पहल को और मजबूत करेगा और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त, सरकार औद्योगिक उत्पादन को कम से कम प्रभावित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। डीपीआइआइटी ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) की आपूर्ति बढ़ाने के लिए वितरण संबंधी लाइसेंसिंग प्रक्रिया को तेज कर दिया है। हाल ही में, 25 मार्च से 21 अप्रैल के बीच, सीएनजी और सीबीजी के वितरण स्टेशनों को खोलने के लिए 157 लाइसेंस जारी किए गए हैं, और 38 नए स्टेशनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, मार्च से अब तक बायो गैस सिलेंडर के 41 फिलिंग और स्टोरेज प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि इसका उपयोग घरेलू उद्योगों में प्राथमिकता से किया जा सके। राज्यों को उनकी निर्धारित कोटा के अलावा मिट्टी के तेल की अतिरिक्त आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। सरकार की ये पहलें ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और औद्योगिक विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह कदम देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में भी सहायक होगा। सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और आवश्यकतानुसार और कदम उठाने के लिए तैयार है





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