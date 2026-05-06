पश्चिम एशिया के तनाव का असर आपके शराब की बोतल तक पहुंचने वाला है

कंफेडरेशन ऑफ इंडियान अल्कोहलिक बीवरेज कंपनीज (CIABC) ने राज्य सरकारों से कहा है कि उन्हें भारत में बनी विदेशी शराब IMFL ब्रांड की शराब कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी की छूट मिले।

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया के तनाव का असर आपके शराब की बोतल तक पहुंचने वाली है। कंफेडरेशन ऑफ इंडियान अल्कोहलिक बीवरेज कंपनीज ( CIABC ) ने राज्य सरकारों से कहा है कि उन्हें भारत में बनी विदेशी शराब IMFL ब्रांड की शराब कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी की छूट मिले। इनका कहना है कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से जो क्रूड ऑयल (Crude Oil) की सप्लाई घटी है, उसका असर उनकी इंडस्ट्री पर भी पड़ा है।सप्लाई चेन पर असरसीआईएबीसी के महासचिव अनंत एस.

अय्यर ने राज्य सरकारों को भेजे रिप्रजेंटेशन में कहा है कि पश्चिम एशिया से दुनिया भर का करीब 20 फीसदी क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। लेकिन इस समय जो संकट चल रहा है, उससे इसकी सप्लाई बाधित हुई है। उसका असर अन्य इंडस्ट्री के साथ-साथ पैकेजिंग इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गया है। साथ ही शीशा बनाने के उद्योग भी संकट में हैं। कुल मिला कर पूरी अर्थव्यवस्था पर महंगाई का प्रभाव पड़ रहा है।शराब उद्योग पर कैसा असरउनका कहना है कि शराब की पैकिंग या तो शीशे की बोतल में होती है या फिर पेट PET के बोतल में। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से शीशा बनाना तो महंगा हो ही गया है, पेट रेजिन भी करीब 15 फीसदी महंगा हो गया है। क्योंकि यह क्रूड ऑयल को क्रेक करने के बाद ही निकलता है। साथ ही बोतलों में प्लास्टिक कैप भी लगता है। यह ठक्कन इसलिए महंगा हो गया क्योंकि प्लास्टिक दाना ही महंगा हो गया है। उनका कहना है कि इस साल फरवरी से अभी तक प्लास्टिक कैप की कीमतें 30 फीसदी तक बढ़ चुकी हैं। रुपया के कमजोर होने का असरइस उद्योग को सिर्फ पैकेजिंग सामानों के महंगा होने से ही दिक्कत नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपया के कमजोर होने से भी इसे दिक्कत है। संगठन का कहना है कि इस समय डॉलर के मुकाबले रुपया गिर कर 95 रुपये के आसपास पहुंच गया है। इससे शराब उद्योग में विदेशों से आयातित सभी इनपुट का दाम महंगा हो गया है। पेपर बोर्ड भी महंगाअय्यर बताते हैं कि बीते फरवरी के मुकाबले इस समय पेपर बोर्ड (Duplex/Kraft) की कीमतें भी बढ़ गई हैं। वर्जिन मल्टी-लेयर बोर्ड के आयात में सरकार ने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय कर रखा है। सितंबर 2026 तक के लिए यह रेट 67.22 रुपये प्रति किलो है। फाइबर की दिक्कत की वजह से रिसाइकिल्ड बोर्ड की उपलब्धता में भी दिक्कत है। जहां तक आयातित वेस्टपेपर की बात है तो वह फ्रेट रेट बढ़ने से महंगा हो गया है। संगठन के मुताबिक यह प्रति कंटेनर 400 डॉलर से 1500 डॉलर तक महंगा हो गया है। दाम बढ़ाने की इजाजत मिलेसंगठन ने राज्य सरकारों से कहा है कि इन सब बातों पर विचार करते हुए आईएमएफएल और वाइन बनाने वाली कंपनियों को एक्स डिस्टिलरी/वाइनरी प्राइस (EDP/EWP) बढ़ाने की इजाजत मिले। ताकि वे बढ़ती इनपुट लागतों की थोड़ी-बहुत भरपाई कर सके





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पश्चिम एशिया का तनाव CIABC शराब उद्योग पैकेजिंग इंडस्ट्री लॉजिस्टिक कॉस्ट

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