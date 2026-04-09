पश्चिम एशिया संकट के बावजूद चीन के कार निर्यात में उछाल, घरेलू बिक्री में गिरावट जारी

चीन के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जबकि घरेलू बाजार में बिक्री में गिरावट जारी रही। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग और निर्यात के अवसरों ने चीनी निर्माताओं को वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में मदद की।

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद, चीन के कार निर्यात में मार्च में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया, जबकि घरेलू बिक्री में लगातार गिरावट देखी गई। चीन का ऑटोमोबाइल सेक्टर , जो पहले से ही बेहद प्रतिस्पर्धी है, अब निर्यात के माध्यम से अपनी वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। चीन ी पैसेंजर कार एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, मार्च में निर्यात 73.7 प्रतिशत बढ़कर लगभग 7 लाख वाहनों तक पहुंच गया, जो जनवरी-फरवरी में 54.

1 प्रतिशत की वृद्धि से काफी अधिक है। एसोसिएशन के महासचिव चूई डोंगशू ने कहा कि कार निर्यात “उम्मीद से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रहा है।”\हालांकि, घरेलू बाजार में स्थिति इसके विपरीत रही। मार्च में घरेलू बिक्री 15.2 प्रतिशत घटकर 16.7 लाख वाहन रही, जो बढ़ती ईंधन कीमतों और पारंपरिक वाहनों की मांग में कमी का परिणाम है। पेट्रोल/डीजल कारों की बिक्री में भी गिरावट आई, जो 15.7 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि पहले दो महीनों में यह गिरावट 13.4 प्रतिशत थी। सरकार ने घरेलू ईंधन कीमतों पर नियंत्रण रखने की कोशिश की है ताकि पश्चिम एशिया संकट का प्रभाव कम हो सके, लेकिन डीलरों पर इन्वेंट्री का दबाव बढ़ गया है, जिससे बिना बिके वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। बीवाईडी (BYD) जैसे प्रमुख ईवी निर्माताओं को भी घरेलू बाजार में दबाव का सामना करना पड़ा, और ईवी और PHEV बिक्री में 14.4 प्रतिशत की गिरावट आई, जो मार्च में लगातार सातवां महीना था जब बिक्री में गिरावट देखी गई।\अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, स्थिति अधिक सकारात्मक बनी हुई है। विदेशी बाजारों में मांग मजबूत बनी हुई है, खासकर यूरोप में, जहां बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की मांग बढ़ी है, जिससे चीन की कंपनियों को लाभ हुआ है। बीवाईडी के अधिकारियों का कहना है कि कंपनी इस साल 15 लाख से अधिक वाहन विदेशों में बेच सकती है। चीन के ऑटो सेक्टर में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि घरेलू बाजार में चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन निर्यात नई वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता जा रहा है। पश्चिम एशिया संकट के बावजूद निर्यात में तेजी यह दर्शाती है कि चीन वैश्विक ऑटो बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। डेटा संग्रह टूल्स जैसे कुकीज़ के माध्यम से जानकारी एकत्र करके, हम आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करते हैं, और लक्षित विज्ञापन पेश करते हैं। साइन-अप करने पर, हम आपके ईमेल पते, फोन नंबर और अन्य विवरणों को पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं, और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

चीन कार निर्यात घरेलू बिक्री इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबाइल सेक्टर पश्चिम एशिया संकट

United States Latest News, United States Headlines