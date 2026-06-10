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पश्चिम बंगाल: टीएमसी में घमासान, दो राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा दर सर पर

राजनीति News

पश्चिम बंगाल: टीएमसी में घमासान, दो राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा दर सर पर
टीएमसीसुष्मिता देवसुखेंदु शेखर रॉय
📆10-06-2026 07:22:00
📰NBT Hindi News
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टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। पिछले सप्ताह सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे के बाद यह दूसरा ऐसा मामला है। सुष्मिता देव की कांग्रेस से टीएमसी और अब बीजेपी की ओर संभावित जा रही है, जिससे पार्टी में गहरी संघर्ष और झटकों का दौर देखने को मिल रहा है।

पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर गहरी विभाजन और असहजता का दौर चल रहा है। पार्टी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। यह ऐलान उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा से मुलाकात के तुरंत बाद किया, जिसके बाद सुष्मिता देव ने बीजेपी में शामिल होने की संभावना जताई। सुष्मिता देव लंबे समय से टीएमसी के प्रमुख चेहरे में से एक रही हैं और पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। उन्हें ममता बनर्जी के करीबी माना जाता था। पिछले सप्ताह में टीएमसी के दूसरे राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने भी अपनी सीट से इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यसभा के सभापति ने 8 जून 2026 से इस्तीफा को प्रभावी स्वीकार कर लिया था। सुखेंदु शेखर रॉय की घोषणा के बाद ही सुष्मिता देव का इस्तीफा आया है, जिससे टीएमसी के भीतर नेतृत्व संकट और आंतरिक विवाद साहज रूप से साफ़ दिखने लगे हैं। सुष्मिता देव की राजनीति क यात्रा काफ़ी उतार-चढ़ाव भरी रही है। वह पहले कांग्रेस की सिलचर से लोकसभा सांसद थीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हार का सामना किया और 2021 में कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल हुईं। तेज़ी से उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और फिर राज्यसभा सांसद बनाया गया, परंतु अब वह टीएमसी पर एक बड़ा झटका बनकर उभर रही हैं। इन इस्तीफों के पीछे केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल के ममता बनर्जी पर तानाशाही मुट्ठी लगातार हमले भी एक कारण बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बंगाल में विचार मुक्ति की कमी और सत्ता के विधेयकरण का आलोचना किया था। यह सब तभी महत्वपूर्ण है जब तक कि बंगाल में जनता की नाराजगी और विपक्ष की बढ़ती ताक़त को देखा जाए। ममता बनर्जी की अधिकारवाद, सिस्टम परिवर्तन की दावेदार और कई बड़े नेता टीएमसी छोड़ रहे हैं, जो साफ़ सूचनात्मक है कि पार्टी के भीतर राजनीति क गड़बड़ी और मूल्यों में झरखारा शुरू हो गया है.

पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर गहरी विभाजन और असहजता का दौर चल रहा है। पार्टी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। यह ऐलान उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा से मुलाकात के तुरंत बाद किया, जिसके बाद सुष्मिता देव ने बीजेपी में शामिल होने की संभावना जताई। सुष्मिता देव लंबे समय से टीएमसी के प्रमुख चेहरे में से एक रही हैं और पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। उन्हें ममता बनर्जी के करीबी माना जाता था। पिछले सप्ताह में टीएमसी के दूसरे राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने भी अपनी सीट से इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यसभा के सभापति ने 8 जून 2026 से इस्तीफा को प्रभावी स्वीकार कर लिया था। सुखेंदु शेखर रॉय की घोषणा के बाद ही सुष्मिता देव का इस्तीफा आया है, जिससे टीएमसी के भीतर नेतृत्व संकट और आंतरिक विवाद साहज रूप से साफ़ दिखने लगे हैं। सुष्मिता देव की राजनीतिक यात्रा काफ़ी उतार-चढ़ाव भरी रही है। वह पहले कांग्रेस की सिलचर से लोकसभा सांसद थीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हार का सामना किया और 2021 में कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल हुईं। तेज़ी से उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और फिर राज्यसभा सांसद बनाया गया, परंतु अब वह टीएमसी पर एक बड़ा झटका बनकर उभर रही हैं। इन इस्तीफों के पीछे केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल के ममता बनर्जी पर तानाशाही मुट्ठी लगातार हमले भी एक कारण बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बंगाल में विचार मुक्ति की कमी और सत्ता के विधेयकरण का आलोचना किया था। यह सब तभी महत्वपूर्ण है जब तक कि बंगाल में जनता की नाराजगी और विपक्ष की बढ़ती ताक़त को देखा जाए। ममता बनर्जी की अधिकारवाद, सिस्टम परिवर्तन की दावेदार और कई बड़े नेता टीएमसी छोड़ रहे हैं, जो साफ़ सूचनात्मक है कि पार्टी के भीतर राजनीतिक गड़बड़ी और मूल्यों में झरखारा शुरू हो गया है

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