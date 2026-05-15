पश्चिम बंगाल विधानसभा में सियासी घमासान: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव बाद हिंसा के आरोपों को नकारा और सदन के संचालन में किए बड़े बदलाव

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में टीएमसी के हिंसा के आरोपों पर जांच का भरोसा दिया है। साथ ही, सदन की कार्यवाही के लाइव प्रसारण और विपक्ष को बराबर समय देने जैसे बड़े लोकतांत्रिक सुधारों का एलान किया है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिला है जब राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन में विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगाए गए चुनाव बाद हिंसा के गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी सरकार के पास अभी तक ऐसी किसी भी हिंसा की कोई आधिकारिक रिपोर्ट या पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज महत्वपूर्ण होती है, इसलिए टीएमसी द्वारा लगाए गए इन आरोपों की गहनता से जांच और सत्यापन कराया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि यदि जांच में कोई भी तथ्य सही पाया जाता है और किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, तो प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़ित व्यक्ति सुरक्षित रूप से अपने घर लौट सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। विधानसभा में विपक्ष के नेता सोभनदेव चट्टोपाध्याय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त डर और हिंसा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, जिस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। इस सत्र की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सदन की कार्यसंस्कृति में किए गए क्रांतिकारी बदलाव रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़े लोकतांत्रिक कदम का एलान करते हुए कहा कि अब से विधानसभा की समस्त कार्यवाही का सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इस निर्णय का मुख्य उद् देश ्य शासन में पारदर्शिता लाना है ताकि आम जनता स्वयं देख सके कि उनके जनप्रतिनिधि सदन के भीतर किस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं और राज्य के मुद्दों पर क्या निर्णय लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सदन में बोलने के समय के वितरण में एक बड़ा बदलाव किया है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच समय का बंटवारा 50-50 प्रतिशत के अनुपात में होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त और समान अवसर मिले। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा संवैधानिक रूप से विपक्ष की होती है और वह एक ऐसी कार्यसंस्कृति चाहते हैं जहां किसी भी विधायक को निलंबित न किया जाए, बल्कि मर्यादा और लोकतांत्रिक सीमाओं के भीतर रहकर बहस की जाए। सदन के भीतर राजनीतिक गहमागहमी उस समय चरम पर पहुंच गई जब भाजपा विधायकों ने विपक्षी सदस्यों के खिलाफ चोर-चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस हंगामे के विरोध में टीएमसी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिससे सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित हुई। भाजपा विधायक तापस रॉय ने दावा किया कि अब राज्य में भय का माहौल खत्म हो गया है और सदन पूरी तरह भयमुक्त हो चुका है, जबकि आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने पुरानी घटनाओं की याद दिलाते हुए कहा कि पिछली बार की चुनाव बाद हिंसा ने आम नागरिकों के मन में गहरा डर पैदा कर दिया था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इस बीच, एक ऐतिहासिक क्षण तब आया जब रथिंद्र बोस को निर्विरोध रूप से पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। रथिंद्र बोस उत्तरी बंगाल से आने वाले पहले विधायक हैं जो इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हुए हैं, जिसे उत्तर बंगाल के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। प्रशासनिक मोर्चे पर भी शुभेंदु सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। आरजी कर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही, इस पूरे प्रकरण में ममता बनर्जी की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच कराने के आ देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है और न्याय प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनका उद् देश ्य राज्य में कानून का शासन स्थापित करना और एक रचनात्मक विपक्ष के साथ मिलकर बंगाल का विकास करना है। इन तमाम घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही के नए मानक स्थापित होने वाले हैं, हालांकि सत्ता और विपक्ष के बीच की तल्खी अभी कम होती नहीं दिख रही है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिला है जब राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन में विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगाए गए चुनाव बाद हिंसा के गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी सरकार के पास अभी तक ऐसी किसी भी हिंसा की कोई आधिकारिक रिपोर्ट या पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज महत्वपूर्ण होती है, इसलिए टीएमसी द्वारा लगाए गए इन आरोपों की गहनता से जांच और सत्यापन कराया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि यदि जांच में कोई भी तथ्य सही पाया जाता है और किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, तो प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़ित व्यक्ति सुरक्षित रूप से अपने घर लौट सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। विधानसभा में विपक्ष के नेता सोभनदेव चट्टोपाध्याय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त डर और हिंसा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, जिस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। इस सत्र की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सदन की कार्यसंस्कृति में किए गए क्रांतिकारी बदलाव रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़े लोकतांत्रिक कदम का एलान करते हुए कहा कि अब से विधानसभा की समस्त कार्यवाही का सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य शासन में पारदर्शिता लाना है ताकि आम जनता स्वयं देख सके कि उनके जनप्रतिनिधि सदन के भीतर किस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं और राज्य के मुद्दों पर क्या निर्णय लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सदन में बोलने के समय के वितरण में एक बड़ा बदलाव किया है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच समय का बंटवारा 50-50 प्रतिशत के अनुपात में होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त और समान अवसर मिले। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा संवैधानिक रूप से विपक्ष की होती है और वह एक ऐसी कार्यसंस्कृति चाहते हैं जहां किसी भी विधायक को निलंबित न किया जाए, बल्कि मर्यादा और लोकतांत्रिक सीमाओं के भीतर रहकर बहस की जाए। सदन के भीतर राजनीतिक गहमागहमी उस समय चरम पर पहुंच गई जब भाजपा विधायकों ने विपक्षी सदस्यों के खिलाफ चोर-चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस हंगामे के विरोध में टीएमसी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिससे सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित हुई। भाजपा विधायक तापस रॉय ने दावा किया कि अब राज्य में भय का माहौल खत्म हो गया है और सदन पूरी तरह भयमुक्त हो चुका है, जबकि आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने पुरानी घटनाओं की याद दिलाते हुए कहा कि पिछली बार की चुनाव बाद हिंसा ने आम नागरिकों के मन में गहरा डर पैदा कर दिया था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इस बीच, एक ऐतिहासिक क्षण तब आया जब रथिंद्र बोस को निर्विरोध रूप से पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। रथिंद्र बोस उत्तरी बंगाल से आने वाले पहले विधायक हैं जो इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हुए हैं, जिसे उत्तर बंगाल के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। प्रशासनिक मोर्चे पर भी शुभेंदु सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। आरजी कर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही, इस पूरे प्रकरण में ममता बनर्जी की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है और न्याय प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनका उद्देश्य राज्य में कानून का शासन स्थापित करना और एक रचनात्मक विपक्ष के साथ मिलकर बंगाल का विकास करना है। इन तमाम घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही के नए मानक स्थापित होने वाले हैं, हालांकि सत्ता और विपक्ष के बीच की तल्खी अभी कम होती नहीं दिख रही है





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