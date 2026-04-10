पश्चिम बंगाल चुनाव: बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, महिलाओं, युवाओं और घुसपैठ पर फोकस

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक सहायता, युवाओं के लिए रोजगार और घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस का वादा किया गया है। बीजेपी ने टीएमसी को घेरने के लिए कई वादे किए हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लागू करने का भी वादा किया है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) ने पूरी ताकत झोंकते हुए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में 15 साल से सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) की मजबूतियों की काट खोजने की कोशिश की है। इसके साथ, उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो टीएमसी को असहज कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी के घोषणापत्र, जिसे संकल्प पत्र कहा जाता है, को लॉन्च किया। उन्होंने इसे भरोसे का संकल्प पत्र बताया। इस

मौके पर उन्होंने कहा कि बंगाल टीएमसी से त्रस्त है और जनता बदलाव चाहती है। शाह ने एक बार फिर गृह मंत्री के तौर पर बंगाल के लोगों को आश्वस्त किया कि वह घुसपैठ को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।\बीजेपी ने ममता बनर्जी की राज्य में गेमचेंजर रही लक्ष्मी भंडार योजना के जवाब में, मध्यम और गरीब वर्ग की महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति महीने देने का वादा किया है। वर्तमान में, पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना के तहत, सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह और आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को 1,700 रुपये प्रति माह मिलते हैं। टीएमसी ने सत्ता में वापसी पर इस राशि को बढ़ाने का वादा किया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को 6 महीने में लागू करने का वादा करके एक बड़ा दांव खेला है। टीएमसी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, और वह यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करती रही है। बीजेपी ने बेहद रणनीतिक तौर पर संकल्प पत्र में न केवल लुभावने वादे किए हैं, बल्कि होमवर्क के साथ संकल्प पत्र के जरिए टीएमसी को घेरने की कोशिश की है। घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के साथ-साथ, सरकार बनने के अगले 45 दिनों में सातवां वेतन आयोग लागू करने का भी ऐलान किया गया है। बीजेपी ने आयुष्मान भारत जैसी सभी केंद्रीय योजनाओं को लागू करने की बात कही है। बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए 'वंदे मातरम संग्रहालय' बनाने का भी ऐलान किया गया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के महिला कार्ड को कमजोर करने के लिए राज्य पुलिस सहित बंगाल सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, राज्य में बेरोजगारी को मुद्दा बना रही बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इसी तरह, पीएम किसान योजना के तहत, केंद्र सरकार की 6,000 रुपये की सालाना मदद के अलावा, बंगाल सरकार भी 3,000 रुपये का योगदान देगी, ऐसा वादा संकल्प पत्र में किया गया है।\बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वादे पश्चिम बंगाल की जनता को लुभाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन वादों में महिलाओं, युवाओं और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया है, साथ ही नौकरियों में 33% आरक्षण का भी प्रावधान है। युवाओं के लिए, बेरोजगारी भत्ता और पीएम किसान योजना के तहत अतिरिक्त सहायता का वादा किया गया है। घुसपैठ को रोकने और यूसीसी को लागू करने जैसे वादे, बीजेपी की विचारधारा को दर्शाते हैं। ये वादे टीएमसी सरकार को चुनौती देने और मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए एक रणनीतिक प्रयास हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। नतीजों की घोषणा 4 मई को की जाएगी। बीजेपी का यह संकल्प पत्र, राज्य में एक मजबूत चुनावी अभियान चलाने और सत्ता में आने की उम्मीद को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है





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