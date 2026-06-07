पश्चिम एशिया संघर्ष और ईंधन कीमतों के कारण 2026 में वैश्विक एयरलाइन लाभ आधा होने का अनुमान

आईएटीए की रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिम एशिया में युद्ध और ईंधन की बढ़ती कीमतें के कारण 2026 में वैश्विक एयरलाइन उद्योग का लाभ 23 अरब डॉलर रह सकता है, जो 2025 के अनुमान से अधिक कम है।

आईएटीए की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और विमान ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण वैश्विक एयरलाइन उद्योग का लाभ 2026 तक लगभग आधा होकर 23 अरब डॉलर रह सकता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ( आईएटीए ) ने वित्तीय आउटलुक में यह अनुमान जताया है कि कुल शुद्ध लाभ 2025 के अनुमानित 45 अरब डॉलर और पिछले 41 अरब डॉलर के अनुमान से कहीं कम होगा। आईएटीए के महानिदेशक विली वॉल्श ने कहा कि पश्चिम एशियाई संघर्ष और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने एयरलाइन के लिए हालात खराब कर दिए हैं। लाभ घटने का सीधा असर यात्री पर भी पड़ा, शुद्ध लाभ प्रति यात्री 2025 के 9.

10 डॉलर से घटकर 2026 में 4.50 डॉलर रहने का अनुमान है। विमान ईंधन की कीमतें 2026 में औसत 152 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2025 के औसत 90 डॉलर से लगभग 70 प्रतिशत ज्यादा है। हालांकि लाभ पर दबाव बना रहेगा, तो भी वैश्विक विमानन उद्योग का रिकॉर्ड राजस्व 1.165 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने और यात्रियों की संख्या 5.1 अरब तक पहुंचने का अनुमान है





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