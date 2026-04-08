पश्चिम एशिया संघर्ष विराम: अमेरिका में सियासी संग्राम, ट्रंप के इस्तीफे की मांग

अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम के बाद अमेरिकी राजनीति में भूचाल आ गया है। 85 से अधिक सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप से इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष ने ट्रंप पर एकतरफा फैसलों और खतरनाक बयानबाजी का आरोप लगाया है, जबकि कुछ सांसदों ने कूटनीतिक पहल का स्वागत किया है। इस घटनाक्रम ने अमेरिकी विदेश नीति और घरेलू राजनीति पर गहरा असर डाला है।

पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम के बाद अमेरिका में सियासी भूचाल आ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच छह हफ्तों तक चले तनावपूर्ण संघर्ष के बाद घोषित युद्धविराम ने जहां एक ओर शांति की उम्मीद जगाई है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। 85 से अधिक डेमोक्रेटिक सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस्तीफे की मांग की है, जिससे राजनीति क माहौल गरमा गया है। इस समझौते पर कुछ सांसदों ने कूटनीति क पहल का स्वागत किया है, जबकि अन्य ने इसे खतरनाक, एकतरफा और बिना पर्याप्त निगरानी वाला

कदम बताया है। एक्सिओस की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप अब विपक्ष के निशाने पर हैं, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस युद्धविराम के बाद, अमेरिका और ईरान ने आपसी शत्रुता को अस्थायी रूप से रोकने, एक 10-सूत्रीय प्रस्ताव पर काम करने और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर सहमति व्यक्त की है। रिपब्लिकन सांसद मॉर्गन ग्रिफिथ ने समझौते का स्वागत करते हुए ट्रंप की सराहना की और कहा कि अमेरिकी सेना के प्रयासों से ईरान कमजोर हुआ और बातचीत के लिए मजबूर हुआ। वहीं, पेंसिल्वेनिया के कांग्रेसी ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने इसे संतुलित नजरिए से देखा और कूटनीति को लक्ष्य बताया, लेकिन ईरान को लेकर सतर्क रहने की भी बात कही।\संघर्ष विराम पर प्रतिक्रियाएं मिश्रित रही हैं। डेमोक्रेटिक सांसद फ्रैंक मर्वान ने प्रशासन के कदमों पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति के एकतरफा फैसलों और बयानबाजी की निंदा की। उन्होंने कहा कि सीजफायर की घोषणा के बावजूद कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था और अमेरिकी सैनिक अभी भी खतरे में हैं। कैलिफोर्निया के सांसद केविन काइली ने अमेरिका की छवि और संवैधानिक प्रक्रिया पर चिंता जताई, जबकि सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की ने राष्ट्रपति की भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे अमेरिकी मूल्यों का अपमान बताया। एरिजोना के सीनेटर रुबेन गैलेगो ने भी ट्रंप के बयानों की आलोचना की और कहा कि सभ्यताओं को खत्म करने की धमकी देना अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ है। इस बीच, सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सावधानी के साथ समझौते का समर्थन किया और कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात कही, लेकिन प्रारंभिक चरण में हर पहलू को परखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में एक नया मोड़ ला दिया है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों और नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी समझौते का बचाव करने में लगी है।\इस राजनीतिक उठापटक का असर आने वाले समय में अमेरिका की विदेश नीति और घरेलू राजनीति पर गहरा पड़ सकता है। सीजफायर समझौते को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं, जिससे आगे की राह चुनौतीपूर्ण हो गई है। कांग्रेस में इस मुद्दे पर गरमा-गरम बहस होने की संभावना है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए जाएंगे और उनकी जवाबदेही तय करने की मांग की जाएगी। इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका की छवि को प्रभावित किया है, क्योंकि राष्ट्रपति के बयानों और नीतियों को लेकर दुनिया भर में चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। यह भी स्पष्ट है कि इस मामले का असर अमेरिकी नागरिकों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि युद्धविराम और इससे जुड़े घटनाक्रमों के कारण पेट्रोल और किराने की कीमतों में बदलाव होने की आशंका है। कुल मिलाकर, पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम के बाद अमेरिका में जो राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है, वह आने वाले समय में अमेरिकी राजनीति की दिशा और विदेश नीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस स्थिति से कैसे निपटते हैं और इस संकट से निकलने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं





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