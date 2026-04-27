पश्चिम बंगाल: टीएमसी सांसद मिताली बाग पर हमला, बीजेपी पर लगाया आरोप

हुगली जिले के गोघाट में टीएमसी सांसद मिताली बाग पर हमला हुआ। सांसद ने बीजेपी समर्थकों पर आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने आरोपों को खारिज किया है और टीएमसी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार को एक गंभीर घटना सामने आई, जब तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) की सांसद मिताली बाग हुगली जिले के गोघाट में हुए एक हमले में घायल हो गईं। यह हमला उस समय हुआ जब वह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की एक महत्वपूर्ण चुनाव ी रैली में शामिल होने के लिए जा रही थीं। सांसद मिताली बाग ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) समर्थकों पर इस हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी के गुंडों ने उनकी गाड़ी पर जानबूझकर हमला किया, जिससे उनकी कार के शीशे टूट गए और उन्हें चोटें आईं। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सांसद मिताली बाग ने इस घटना को लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि यह हमला उनकी आवाज को दबाने का एक प्रयास है, खासकर तब जब चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर चिंता व्यक्त की और माताओं और बहनों से एकजुट होकर मतदान करने की अपील की, ताकि ऐसे तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि आयोग इस मामले में उचित कार्रवाई करने में विफल रहा है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग को तुरंत आरामबाग आना चाहिए और बीजेपी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना चाहिए, जो इस हमले में शामिल थे। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। सांसद ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर घटना की जानकारी दी और टूटे हुए कांच के टुकड़ों को भी दिखाया, जो उनकी गाड़ी के अंदर बिखरे हुए थे। उन्होंने बताया कि कांच के टुकड़े उनके शरीर पर भी लगे थे, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। वहीं, बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी के पूर्व आरामबाग अध्यक्ष और पुरसुराह से पार्टी के उम्मीदवार बिमान घोष ने दावा किया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ही हिंसा भड़काई है। उन्होंने बताया कि प्रशांत दिगार के समर्थन में चुनाव प्रचार चल रहा था, तभी गोघाट के तृणमूल नेता संजय खान की अगुवाई में कुछ गुंडों ने लाठियों, ईंटों, रॉड और बंदूकों से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। इस हमले में लगभग 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि लगभग 50 लोग घायल हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार की कार भी तोड़ दी गई। बिमान घोष ने आरोप लगाया कि मिताली बाग इस घटना पर पर्दा डालने के लिए नाटक कर रही हैं और यह सब टीएमसी की साजिश है। उन्होंने कहा कि टीएमसी हमेशा से ही हिंसा और अराजकता फैलाने की राजनीति करती रही है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आयोग का कहना है कि वह निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की हिंसा या धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह घटना पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव ों के दौरान राजनीति क माहौल को और गरमा सकती है। दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं और मतदाताओं को भड़काने की कोशिश कर रही हैं.
पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार को एक गंभीर घटना सामने आई, जब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद मिताली बाग हुगली जिले के गोघाट में हुए एक हमले में घायल हो गईं। यह हमला उस समय हुआ जब वह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की एक महत्वपूर्ण चुनावी रैली में शामिल होने के लिए जा रही थीं। सांसद मिताली बाग ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) समर्थकों पर इस हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी के गुंडों ने उनकी गाड़ी पर जानबूझकर हमला किया, जिससे उनकी कार के शीशे टूट गए और उन्हें चोटें आईं। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सांसद मिताली बाग ने इस घटना को लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि यह हमला उनकी आवाज को दबाने का एक प्रयास है, खासकर तब जब चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर चिंता व्यक्त की और माताओं और बहनों से एकजुट होकर मतदान करने की अपील की, ताकि ऐसे तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि आयोग इस मामले में उचित कार्रवाई करने में विफल रहा है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग को तुरंत आरामबाग आना चाहिए और बीजेपी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना चाहिए, जो इस हमले में शामिल थे। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। सांसद ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर घटना की जानकारी दी और टूटे हुए कांच के टुकड़ों को भी दिखाया, जो उनकी गाड़ी के अंदर बिखरे हुए थे। उन्होंने बताया कि कांच के टुकड़े उनके शरीर पर भी लगे थे, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। वहीं, बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी के पूर्व आरामबाग अध्यक्ष और पुरसुराह से पार्टी के उम्मीदवार बिमान घोष ने दावा किया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ही हिंसा भड़काई है। उन्होंने बताया कि प्रशांत दिगार के समर्थन में चुनाव प्रचार चल रहा था, तभी गोघाट के तृणमूल नेता संजय खान की अगुवाई में कुछ गुंडों ने लाठियों, ईंटों, रॉड और बंदूकों से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। इस हमले में लगभग 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि लगभग 50 लोग घायल हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार की कार भी तोड़ दी गई। बिमान घोष ने आरोप लगाया कि मिताली बाग इस घटना पर पर्दा डालने के लिए नाटक कर रही हैं और यह सब टीएमसी की साजिश है। उन्होंने कहा कि टीएमसी हमेशा से ही हिंसा और अराजकता फैलाने की राजनीति करती रही है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आयोग का कहना है कि वह निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की हिंसा या धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह घटना पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों के दौरान राजनीतिक माहौल को और गरमा सकती है। दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं और मतदाताओं को भड़काने की कोशिश कर रही हैं
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