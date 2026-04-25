पश्चिमी यूपी में जाट-जाटव समीकरण साधने की तैयारी, सपा का नया दांव

समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और जाटव समुदाय को साथ लाने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी ने पिछड़े वर्ग के नेताओं को महत्वपूर्ण पद देकर समीकरण बदलने की कोशिश की है।

समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी जातीय समीकरण की रणनीति को नया मोड़ दे रही है। पार्टी ने राजभर समाज की नेता सीमा राजभर को महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी निषाद को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पिछड़े वर्ग को साथ लाने का प्रयास किया है। सपा की निगाह पश्चिमी यूपी पर है, जो हमेशा से पार्टी की कमजोर कड़ी रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा यहां के 12 जिलों में एक भी सीट जीत नहीं पाई थी, जबकि राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के साथ उसका गठबंधन था। यादव-मुस्लिम समीकरण भी यहां कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। पश्चिमी यूपी में करीब 15% जाट और 20% दलित हैं। भाजपा-रालोद गठबंधन जाट ों पर पकड़ रखता है, जबकि बसपा और चंद्रशेखर जाट व-दलित पर मजबूत हैं। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा भी एक अहम वजह है, जिसने जाट , गुर्जर, जाट व और मुस्लिम के बीच गहरी खाई पैदा कर दी थी। सपा PDA फॉर्मूले के तहत गुर्जर, मुस्लिम, गैर- जाट व दलितों को जोड़ते हुए जाट - जाट व वोटबैंक में सेंधमारी करना चाहती है। पार्टी ऐसे नेताओं की तलाश कर रही है जो उसके लिए वोट बढ़ा सकें। पश्चिमी यूपी में जाट और जाट व समाज सपा से दूर रहा है। 2022 में सपा-रालोद गठबंधन के कारण जाट सपा के साथ आए थे, जिससे 136 में से 35 सीटें सपा और 8 रालोद ने जीती थीं। बिना गठबंधन के भाजपा 93 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बुलंदशहर, हापुड़, आगरा, मथुरा, एटा जैसे 12 जिलों में सपा का खाता तक नहीं खुला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में रालोद के भाजपा के साथ जाने से भाजपा की स्थिति और मजबूत हो गई। पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों में से भाजपा-रालोद ने 15 और सपा ने 10 सीटें जीती थीं। जाट व (दलित) भी कभी सपा के साथ नहीं रहे, इस वोट पर हमेशा मायावती का दबदबा रहा है। बसपा के कमजोर होने और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के मजबूत होने पर ये उसकी ओर शिफ्ट हो गया। लोकसभा चुनाव में सपा ने मेरठ सीट पर दलित उम्मीदवार को टिकट दिया था, लेकिन वह करीब 10 हजार वोटों से हार गई थी। अब विधानसभा चुनाव में सपा एक बार फिर पश्चिमी यूपी में ऐसा प्रयोग कर सकती है, हालांकि मायावती मजबूत हो रही हैं और दलितों को अपने पाले में करने के लिए सभी पार्टियां दांव चल रही हैं। इसलिए सपा को ऐसे जाट व नेता की तलाश है जो पूरे पश्चिमी यूपी में होल्ड रखता हो। पश्चिमी यूपी की अपेक्षा पूर्वांचल में सपा की स्थिति मजबूत दिखती है। 2022 में सपा को 102 विधानसभा सीटों में से 31 सीटें मिली थीं, तब ओमप्रकाश राजभर की सुभासपा भी अखिलेश यादव के साथ थी और 6 सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव तक ओमप्रकाश राजभर भाजपा के साथ आ गए थे, फिर भी सपा की स्थिति काफी मजबूत रही थी। सपा ने 21 लोकसभा सीटों में से 12 अकेले जीत ली थीं। सपा पूर्वांचल में अपनी स्थिति और मजबूत करने में जुटी है। इलाके में बड़ा राजनीति क असर रखने वाली निषाद पार्टी और सुभासपा इस वक्त भाजपा के साथ हैं। इसकी काट निकालने के लिए सपा ने सीमा राजभर को महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी निषाद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सपा पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर जातीय समीकरण के जरिए ध्यान केंद्रित कर रही है। पार्टी ने दादरी से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और 25 अप्रैल को गाजियाबाद में ‘विजन इंडिया’ प्रोग्राम कर रही है। अखिलेश यादव ने इसे 2027 चुनाव से पहले पार्टी का रोडमैप लोगों के सामने रखने के लिए शुरू किया है.

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