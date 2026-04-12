पश्चिम एशिया संकट: पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से की बात, मध्यस्थता की पेशकश

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबिर से फोन पर बात की और पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की। यह पहल ऐसे समय में आई है जब क्षेत्र में तनाव चरम पर है और विभिन्न देश शांति प्रयासों में लगे हुए हैं।
पश्चिम एशिया संकट के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों में रूस की सक्रियता बढ़ी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबिर से फोन पर बातचीत की और मध्यस्थता की पेशकश की। बातचीत में, पुतिन ने कहा कि रूस पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में तनाव चरम पर है और विभिन्न देश शांति प्रयास ों में लगे हुए हैं।\बातचीत के दौरान, पुतिन ने जोर देकर कहा कि मौजूदा संघर्ष को रोकने के लिए हिंसा को तुरंत
बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक उपायों के माध्यम से ही स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। क्रेमलिन के अनुसार, रूस सभी पक्षों के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए काम कर रहा है और स्थिति को शांत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। रूस की यह पहल न केवल एक बयान है, बल्कि एक रणनीतिक कदम भी है। पुतिन पहले भी कई देशों और खाड़ी क्षेत्र के नेताओं के संपर्क में रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि रूस इस संकट में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है।\पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसा ने वैश्विक समुदाय को चिंतित कर दिया है। इज़राइल और क्षेत्र के अन्य हिस्सों में जारी हमलों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। इस स्थिति को देखते हुए, रूस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह युद्ध के बजाय बातचीत के माध्यम से समाधान चाहता है। पुतिन ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से स्थायी शांति हासिल करने का आग्रह किया है। यह पहल ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में भी अनिश्चितता बनी हुई है, जो इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। रूस की मध्यस्थता की पेशकश इस जटिल स्थिति में एक नया आयाम जोड़ती है और शांति प्रयासों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है
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