पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर राहुल गांधी का तीखा प्रहार, टीएमसी पर लगाया गुंडाराज का आरोप

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की चुनाव बाद हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठाए हैं।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की चुनाव बाद हुई हत्या की तीखी आलोचना की है। उन्होंने सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) के कार्यकर्ताओं पर देबदीप की हत्या का आरोप लगाया है और पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को लोकतंत्र के बजाय टीएमसी के गुंडाराज के रूप में वर्णित किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि देबदीप चटर्जी की हत्या अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने इस घटना को पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय बताया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, यहां केवल टीएमसी का गुंडाराज व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता चुनाव के बाद विरोधी आवाजों को डराने, धमकाने, और यहां तक कि मारने तक से भी नहीं चूकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस की राजनीति कभी भी हिंसा पर आधारित नहीं रही है और न ही भविष्य में रहेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने भी अपने कई कार्यकर्ताओं को खोया है, लेकिन हमेशा अहिंसा और संविधान के मार्ग का अनुसरण किया है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि अहिंसा और संविधान का पालन करना उनकी पार्टी की विरासत है और यही उनका संकल्प भी है। उन्होंने देबदीप चटर्जी के परिवार को तत्काल पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने मांग की कि इस हत्या में शामिल सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कठोरतम सजा दी जाए। राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की सदियों पुरानी अहिंसक परंपरा को धूमिल करने वाली इस तरह की राजनीति के सामने वे कभी नहीं झुकेंगे और न्याय अवश्य होगा। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और आरोप लगाया है कि देबदीप चटर्जी पर टीएमसी से जुड़े बदमाशों ने जानबूझकर हमला किया था। उन्होंने बताया कि देबदीप को बेरहमी से पीटा गया, जिसके कारण उनकी गंभीर चोटें आईं और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस की राज्य इकाई के अनुसार, देबदीप चटर्जी आसनसोल उत्तर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रसेनजीत पुइतांडी के साथ मिलकर काम करते थे और वे एक समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। पार्टी ने इस घटना को पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने का प्रमाण बताया है और विपक्षी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि मतदान के तुरंत बाद हुई इस हिंसा से राजनीति क धमकियों और बदले की भावना का एक बेहद चिंताजनक पैटर्न सामने आता है। इस घटना ने पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के लिए एक असुरक्षित माहौल बना दिया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की अपील की है। पार्टी ने यह भी कहा कि वे देबदीप चटर्जी के परिवार के साथ खड़े हैं और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को लेकर टीएमसी पर तीखा हमला बोला है और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाई है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की चुनाव बाद हुई हत्या की तीखी आलोचना की है। उन्होंने सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं पर देबदीप की हत्या का आरोप लगाया है और पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को लोकतंत्र के बजाय टीएमसी के गुंडाराज के रूप में वर्णित किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि देबदीप चटर्जी की हत्या अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने इस घटना को पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय बताया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, यहां केवल टीएमसी का गुंडाराज व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता चुनाव के बाद विरोधी आवाजों को डराने, धमकाने, और यहां तक कि मारने तक से भी नहीं चूकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस की राजनीति कभी भी हिंसा पर आधारित नहीं रही है और न ही भविष्य में रहेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने भी अपने कई कार्यकर्ताओं को खोया है, लेकिन हमेशा अहिंसा और संविधान के मार्ग का अनुसरण किया है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि अहिंसा और संविधान का पालन करना उनकी पार्टी की विरासत है और यही उनका संकल्प भी है। उन्होंने देबदीप चटर्जी के परिवार को तत्काल पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने मांग की कि इस हत्या में शामिल सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कठोरतम सजा दी जाए। राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की सदियों पुरानी अहिंसक परंपरा को धूमिल करने वाली इस तरह की राजनीति के सामने वे कभी नहीं झुकेंगे और न्याय अवश्य होगा। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और आरोप लगाया है कि देबदीप चटर्जी पर टीएमसी से जुड़े बदमाशों ने जानबूझकर हमला किया था। उन्होंने बताया कि देबदीप को बेरहमी से पीटा गया, जिसके कारण उनकी गंभीर चोटें आईं और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस की राज्य इकाई के अनुसार, देबदीप चटर्जी आसनसोल उत्तर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रसेनजीत पुइतांडी के साथ मिलकर काम करते थे और वे एक समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। पार्टी ने इस घटना को पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने का प्रमाण बताया है और विपक्षी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि मतदान के तुरंत बाद हुई इस हिंसा से राजनीतिक धमकियों और बदले की भावना का एक बेहद चिंताजनक पैटर्न सामने आता है। इस घटना ने पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के लिए एक असुरक्षित माहौल बना दिया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की अपील की है। पार्टी ने यह भी कहा कि वे देबदीप चटर्जी के परिवार के साथ खड़े हैं और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को लेकर टीएमसी पर तीखा हमला बोला है और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाई है
राहुल गांधी पश्चिम बंगाल टीएमसी कांग्रेस देबदीप चटर्जी हत्या गुंडाराज लोकतंत्र चुनाव बाद हिंसा आसनसोल