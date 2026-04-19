पश्चिम बंगाल चुनाव: बांकुरा में गरजे पीएम मोदी, टीएमसी के गुंडों को आत्मसमर्पण का आखिरी मौका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने टीएमसी के गुंडों को 4 मई से पहले आत्मसमर्पण करने का आखिरी मौका दिया और महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी की 'निर्मम सरकार' के खिलाफ लोगों के गुस्से में जोश साफ झलक रहा है। मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा और संरक्षा का पर्याय है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक महिलाएं राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर 2029 में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक को पारित होने से रोकने की साजिश रची थी, और इसके लिए उन्हें कांग्रेस द्वारा दंडित किया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही आदिवासी विरोधी हैं, और उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करके इसे साबित किया। मोदी ने कहा कि टीएमसी, जो घुसपैठियों को लाभ पहुंचाने के लिए हर कानून तोड़ती है और धर्म के आधार पर आरक्षण देती है, महिला सशक्तिकरण का विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी कुर्मी समुदाय की शिकायतों को अनसुना करती है, बल्कि अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए आरक्षण देना चाहती है। जनसभा में प्रधानमंत्री ने टीएमसी के गुंडों को चुनाव से पहले पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आखिरी मौका दिया, और चेतावनी दी कि 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल के पश्चिम बंगाल चुनाव ऐतिहासिक होंगे, क्योंकि जनता टीएमसी के 'भय' को समाप्त करेगी और भाजपा के 'भरोसे' को अपना जनादेश देगी। बांकुरा में अपनी चुनावी रैली के दौरान, मोदी ने घोषणा की कि यदि बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है, तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत महिलाओं को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है, तो महिलाओं को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यदि किसी महिला के परिवार में किसी सदस्य को गुर्दे की बीमारी है, तो उन्हें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी, जिसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। उन्होंने यह भी वादा किया कि बंगाल की बहनों को हर साल 36,000 रुपये मिलेंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये दिए जाएंगे, और बच्चे के जन्म के बाद उनकी बेटियों की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार 5,000 रुपये देगी, जिससे कुल मिलाकर 50,000 रुपये प्राप्त होंगे। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपये मिलेंगे। कृषि से जुड़ी महिलाओं को सालाना 9,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। मोदी ने दावा किया कि भाजपा की 'दो इंजन वाली सरकार' बंगाल की बहनों को दोहरा जनादेश देने जा रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की 'कट-मनी संस्कृति' और 'गहरी जड़ें जमा चुकी भ्रष्टाचार' को खारिज करने और लोगों द्वारा अब 'ईमानदार शासन और विकास' के लिए भाजपा पर भरोसा रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर 2029 में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पारित होने से रोकने की साजिश रची थी
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