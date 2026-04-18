पश्चिम एशिया में फिर छिड़ेगी जंग? युद्धविराम पर ट्रंप के बड़े संकेत, कड़ा रुख

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे 14 दिन के युद्धविराम को आगे न बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में सैन्य कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच नई वार्ता की उम्मीद है, लेकिन ट्रंप का कड़ा रुख तनाव को और बढ़ा रहा है।

पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे 14 दिन के युद्धविराम को आगे बढ़ाने को लेकर अनिश्चितता जताई है, जिससे इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच नई वार्ता की उम्मीदें जगी हैं, लेकिन उनका कड़ा रुख किसी भी तत्काल समाधान की राह में बाधा बन सकता है। एयर फोर्स वन विमान में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित

समय सीमा तक कोई संतोषजनक समझौता नहीं हो पाता है, तो युद्धविराम को आगे बढ़ाने की संभावना काफी कम हो जाएगी। यह बयान मध्य पूर्व में पहले से मौजूद अस्थिरता को और गहरा कर सकता है, जहाँ कई वर्षों से अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष संघर्ष जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी, चाहे युद्धविराम आगे बढ़े या न बढ़े। उन्होंने कहा कि युद्धविराम की स्थिति का अंतिम निर्णय होने वाली बातचीत के नतीजों पर निर्भर करेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि स्थिति बिगड़ती है या कोई सफलता नहीं मिलती है, तो सैन्य कार्रवाई को फिर से शुरू किया जा सकता है। ट्रंप के हवाले से कहा गया, "शायद मैं इसे आगे न बढ़ाऊं, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो हमें फिर से कार्रवाई करनी पड़ सकती है।" यह बयान ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्र में उसकी बढ़ती प्रभावशीलता को लेकर अमेरिकी चिंताओं को रेखांकित करता है। 1979 की क्रांति के बाद से, दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, और हाल के वर्षों में यह तनाव और भी बढ़ा है। वर्तमान युद्धविराम, जो 22 अप्रैल को समाप्त होने वाला है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण बन गया है। विभिन्न देशों ने इस नाजुक दौर में संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान खोजने का आग्रह किया है। इस बीच, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की एक नई कोशिश सामने आई है। विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार, दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मुलाकात कर सकते हैं। इस संभावित बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने और एक स्थायी शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए नए रास्तों की तलाश करना है। इससे पहले, 11 से 12 अप्रैल के बीच इस्लामाबाद में हुई एक बैठक को ऐतिहासिक माना गया था, क्योंकि यह 1979 की ईरानी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच पहली सीधी उच्च-स्तरीय वार्ता थी। हालाँकि, उस बैठक से कोई ठोस और निर्णायक नतीजा नहीं निकल पाया था, और दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम रहे थे। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उम्मीद है कि इस बार की मुलाकातें अधिक फलदायी साबित होंगी। वर्तमान घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि पश्चिम एशिया में शांति की राह अभी भी कांटों भरी है, और ट्रंप के बयानों ने इस राह की कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है





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