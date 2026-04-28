पश्चिम बंगाल चुनाव: आयोग सख्त, ढाई हजार से अधिक हिरासत में

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले चुनाव आयोग ने संभावित उपद्रवियों पर शिकंजा कसा है। पिछले ढाई दिनों में ढाई हजार से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी तरह की गड़बड़ी या बाधा को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। आयोग का लक्ष्य है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। इसके लिए पिछले ढाई दिनों में आयोग ने लगभग ढाई हजार लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से अधिकतर संभावित उपद्रवी बताए जा रहे हैं। यह कार्रवाई संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और मतदाताओं को बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से की गई है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को जानकारी दी कि बुधवार को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले सोमवार रात से मंगलवार दोपहर तक पिछले 12 घंटों में 809 अतिरिक्त गिरफ्तारियां की गई हैं। इससे पहले, रविवार से सोमवार तक आयोग ने विभिन्न जिलों में 1,095 संभावित उपद्रवियों को पकड़ा था। इस प्रकार, कुल हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 2,473 हो गई है। पुरबा बर्धमान जिले में सबसे अधिक 479 लोगों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद उत्तर 24 परगना में 319 लोगों को पकड़ा गया। दक्षिण 24 परगना में 246, हुगली में 49 और नादिया में 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सिर्फ संभावित उपद्रवियों के खिलाफ की गई है और इसका उद्देश्य किसी भी राजनीति क दल या उम्मीदवार को परेशान करना नहीं है। आयोग का जोर इस बात पर है कि कानून का पालन किया जाए और सभी मतदाताओं को सुरक्षित महसूस हो। इस बीच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के खिलाफ दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अजय पाल शर्मा पर दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर स्थित फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों को धमकी देने का आरोप है। एक वीडियो में यह घटना कैद हो गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने अदालत से अजय पाल शर्मा को रोकने की अपील की थी, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान तक वे राज्य चुनावों के प्रभारी किसी भी व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न्यायाधीश ने मामले की पैरवी कर रहे वकील को बताया कि मामला दर्ज करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए पूर्ण न्यायालय की सुनवाई संभव नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई गंभीर उल्लंघन होता है, तो अदालत हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि वह किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं देगा। आयोग का कहना है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। आयोग ने मतदाताओं से भी अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। आयोग ने यह भी कहा है कि वह मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती कर रहा है.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी तरह की गड़बड़ी या बाधा को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। आयोग का लक्ष्य है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। इसके लिए पिछले ढाई दिनों में आयोग ने लगभग ढाई हजार लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से अधिकतर संभावित उपद्रवी बताए जा रहे हैं। यह कार्रवाई संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और मतदाताओं को बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से की गई है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को जानकारी दी कि बुधवार को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले सोमवार रात से मंगलवार दोपहर तक पिछले 12 घंटों में 809 अतिरिक्त गिरफ्तारियां की गई हैं। इससे पहले, रविवार से सोमवार तक आयोग ने विभिन्न जिलों में 1,095 संभावित उपद्रवियों को पकड़ा था। इस प्रकार, कुल हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 2,473 हो गई है। पुरबा बर्धमान जिले में सबसे अधिक 479 लोगों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद उत्तर 24 परगना में 319 लोगों को पकड़ा गया। दक्षिण 24 परगना में 246, हुगली में 49 और नादिया में 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सिर्फ संभावित उपद्रवियों के खिलाफ की गई है और इसका उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को परेशान करना नहीं है। आयोग का जोर इस बात पर है कि कानून का पालन किया जाए और सभी मतदाताओं को सुरक्षित महसूस हो। इस बीच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के खिलाफ दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अजय पाल शर्मा पर दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर स्थित फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों को धमकी देने का आरोप है। एक वीडियो में यह घटना कैद हो गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने अदालत से अजय पाल शर्मा को रोकने की अपील की थी, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान तक वे राज्य चुनावों के प्रभारी किसी भी व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न्यायाधीश ने मामले की पैरवी कर रहे वकील को बताया कि मामला दर्ज करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए पूर्ण न्यायालय की सुनवाई संभव नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई गंभीर उल्लंघन होता है, तो अदालत हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि वह किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं देगा। आयोग का कहना है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। आयोग ने मतदाताओं से भी अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। आयोग ने यह भी कहा है कि वह मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती कर रहा है





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