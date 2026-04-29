पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: दूसरे चरण में मतदान संपन्न, भवानीपुर में झड़प

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 142 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ी टक्कर रही, जहां मतदान के दौरान झड़प की घटना सामने आई। 'जय श्री राम' और 'जय बांग्ला' के नारों ने चुनावी माहौल को गरमा दिया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 142 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ। यह चरण पहले चरण की तुलना में अधिक संवेदनशील रहा, जिसके चलते सुरक्षा बलों को कड़ी निगरानी रखनी पड़ी। इस चरण में भवानीपुर सीट विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, जहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला था। इस मुकाबले के कारण पूरे क्षेत्र में राजनीति क तनाव व्याप्त था। मतदान के दौरान भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटना सामने आई, जिससे चुनावी माहौल गरमा गया। जानकारी के अनुसार, शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले एक बूथ पर पहुंचे, तो वहां पहले से ही बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने ' जय श्री राम ' का नारा लगाना शुरू किया, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ' जय बांग्ला ' के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस नारे-प्रति नारे की स्थिति के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। शुभेंदु अधिकारी ने सुरक्षा बलों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि टीएमसी कार्यकर्ता मतदाता नहीं, बल्कि बांग्लादेश से आए लोग हैं। इस शिकायत के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिसमें लाठीचार्ज भी शामिल था। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि बूथ पर मौजूद लोग मतदाता नहीं, बल्कि बाहरी तत्व हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह सिर्फ मतदान प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए बूथ पर गए थे। एक मतदाता ने आजतक से बात करते हुए बताया कि शुभेंदु अधिकारी के 'जय श्रीराम' के नारे लगाने के जवाब में भीड़ ने ' जय बांग्ला ' के नारे लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ' जय श्री राम ' का नारा अपनाया है, जबकि टीएमसी ने इसके जवाब में ' जय बांग्ला ' का नारा दिया है। यह नारा केवल धार्मिक या भाषाई नहीं है, बल्कि यह दो अलग-अलग राजनीति क विचारधाराओं और पहचानों के टकराव का प्रतीक बन गया है। बीजेपी 'जय श्रीराम' के नारे का उपयोग बंगाल में अपनी पैठ मजबूत करने और हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने के लिए कर रही है। वहीं, ममता बनर्जी ' जय बांग्ला ' के नारे के माध्यम से बंगाली अस्मिता को उभारने की कोशिश कर रही हैं। ' जय बांग्ला ' मूल रूप से 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नारा था, जिसे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में पुनर्जीवित किया है। उनका उद्देश्य यह संदेश देना है कि बंगाल अपनी संस्कृति और भाषा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। इस नारे का उपयोग ममता बनर्जी बीजेपी को 'बाहरी' पार्टी साबित करने के लिए भी कर रही हैं। चुनाव आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सुरक्षा बलों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और चुनावी माहौल को और भी अधिक गरमा दिया है। मतदाताओं ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की मांग की है, ताकि लोकतंत्र की प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हो सके। राजनीति क विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना चुनाव के परिणाम पर भी प्रभाव डाल सकती है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 142 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ। यह चरण पहले चरण की तुलना में अधिक संवेदनशील रहा, जिसके चलते सुरक्षा बलों को कड़ी निगरानी रखनी पड़ी। इस चरण में भवानीपुर सीट विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, जहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला था। इस मुकाबले के कारण पूरे क्षेत्र में राजनीतिक तनाव व्याप्त था। मतदान के दौरान भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटना सामने आई, जिससे चुनावी माहौल गरमा गया। जानकारी के अनुसार, शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले एक बूथ पर पहुंचे, तो वहां पहले से ही बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने 'जय श्री राम' का नारा लगाना शुरू किया, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 'जय बांग्ला' के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस नारे-प्रति नारे की स्थिति के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। शुभेंदु अधिकारी ने सुरक्षा बलों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि टीएमसी कार्यकर्ता मतदाता नहीं, बल्कि बांग्लादेश से आए लोग हैं। इस शिकायत के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिसमें लाठीचार्ज भी शामिल था। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि बूथ पर मौजूद लोग मतदाता नहीं, बल्कि बाहरी तत्व हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह सिर्फ मतदान प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए बूथ पर गए थे। एक मतदाता ने आजतक से बात करते हुए बताया कि शुभेंदु अधिकारी के 'जय श्रीराम' के नारे लगाने के जवाब में भीड़ ने 'जय बांग्ला' के नारे लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 'जय श्री राम' का नारा अपनाया है, जबकि टीएमसी ने इसके जवाब में 'जय बांग्ला' का नारा दिया है। यह नारा केवल धार्मिक या भाषाई नहीं है, बल्कि यह दो अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं और पहचानों के टकराव का प्रतीक बन गया है। बीजेपी 'जय श्रीराम' के नारे का उपयोग बंगाल में अपनी पैठ मजबूत करने और हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने के लिए कर रही है। वहीं, ममता बनर्जी 'जय बांग्ला' के नारे के माध्यम से बंगाली अस्मिता को उभारने की कोशिश कर रही हैं। 'जय बांग्ला' मूल रूप से 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नारा था, जिसे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में पुनर्जीवित किया है। उनका उद्देश्य यह संदेश देना है कि बंगाल अपनी संस्कृति और भाषा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। इस नारे का उपयोग ममता बनर्जी बीजेपी को 'बाहरी' पार्टी साबित करने के लिए भी कर रही हैं। चुनाव आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सुरक्षा बलों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और चुनावी माहौल को और भी अधिक गरमा दिया है। मतदाताओं ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की मांग की है, ताकि लोकतंत्र की प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हो सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना चुनाव के परिणाम पर भी प्रभाव डाल सकती है





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