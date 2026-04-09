पश्चिम एशिया में सीजफायर से शेयर बाजार में उछाल, अडानी और अंबानी की संपत्ति में वृद्धि

पश्चिम एशिया में युद्धविराम की खबर के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी आई। अडानी ग्रुप के शेयरों में उछाल, गौतम अडानी की संपत्ति में वृद्धि, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में भी इजाफा। निवेशकों को हुआ भारी मुनाफा।

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम की खबरों के बीच बुधवार को शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स 2900 अंक से अधिक की तेजी के साथ खुला, जिससे निवेशकों को लगभग 17 लाख करोड़ रुपये का भारी मुनाफा हुआ। इस उछाल का सीधा असर देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों पर भी पड़ा, खासकर अडानी ग्रुप के शेयरों में। कारोबार के दौरान अडानी ग्रुप के शेयरों में 13% तक की जोरदार तेजी दर्ज की गई, जिससे ग्रुप के मार्केट कैप में 96,000 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के आंकड़ों

के अनुसार, ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में 6.06 अरब डॉलर यानी करीब 50,000 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस उछाल के साथ, गौतम अडानी की कुल संपत्ति 84.1 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 21वें स्थान पर आ गए हैं।\अडानी ग्रुप के शेयरों में आई इस तेजी के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण रहा। अडानी समूह ने अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) द्वारा दायर एक सिविल फ्रॉड मामले को खारिज करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्री-मोशन कॉन्फ्रेंस के लिए अडानी समूह के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एसईसी ने नवंबर 2024 में अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर भारत में सोलर एनर्जी से जुड़े ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इस मामले में आई ताजा अपडेट ने भी निवेशकों के सेंटिमेंट को प्रभावित किया और शेयरों में तेजी को बढ़ावा दिया। शेयर बाजार में तेजी का माहौल रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर भी देखने को मिला। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 3.3% की वृद्धि हुई। इससे कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 3.37 अरब डॉलर की वृद्धि हुई, जिससे उनकी कुल संपत्ति 91.9 अरब डॉलर हो गई। मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की सूची में 18वें और एशिया में पहले स्थान पर बने हुए हैं। हालांकि, इस साल उनकी नेटवर्थ में 15.8 अरब डॉलर की गिरावट भी आई है।\इस बीच, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में एलन मस्क 623 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। लैरी पेज 270 अरब डॉलर के साथ दूसरे, सर्गेई ब्रिन 251 अरब डॉलर के साथ तीसरे, जेफ बेजोस 243 अरब डॉलर के साथ चौथे, मार्क जकरबर्ग 217 अरब डॉलर के साथ पांचवें, लैरी एलिसन 192 अरब डॉलर के साथ छठे, बर्नार्ड आरनॉल्ट 165 अरब डॉलर के साथ सातवें, माइकल डेल 157 अरब डॉलर के साथ आठवें, जेंसन हुआंग 151 अरब डॉलर के साथ नौवें और जिम वॉल्टन 150 अरब डॉलर के साथ दसवें स्थान पर हैं। शेयर बाजार में तेजी के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारक जिम्मेदार थे, जिनमें पश्चिम एशिया में सीजफायर की खबर, कंपनियों के तिमाही नतीजे और निवेशकों का सकारात्मक रुख शामिल है। आने वाले दिनों में बाजार की चाल इन कारकों और अन्य भू-राजनीतिक घटनाओं पर निर्भर करेगी। निवेशकों को बाजार में निवेश करने से पहले सावधानी बरतने और वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। बाजार की अस्थिरता को देखते हुए, लंबी अवधि के निवेश दृष्टिकोण को अपनाना बुद्धिमानी हो सकती है





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