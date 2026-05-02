पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले सियासी घमासान, टीएमसी का चुनाव आयोग पर आरोप

पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती से पहले तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ गया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती से पहले राजनीति क तापमान चरम पर है। तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) और भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। गुरुवार को दोनों दलों के नेताओं के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी शामिल होना पड़ा। टीएमसी ने स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए और अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोलकाता के भवानीपुर सीट के स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंची, जो कि एक अभूतपूर्व घटना थी। ईवीएम को लेकर शुरू हुआ तनाव शुक्रवार को भी जारी रहा, और टीएमसी ने चुनाव आयोग पर एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाया। इसके जवाब में, बीजेपी ने टीएमसी पर 'ड्रामेबाजी' करने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने विधानसभा चुनाव ों के लिए वोटों की गिनती के सुपरवाइज़र के तौर पर सिर्फ़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तैनात करने के मुख्य चुनाव अधिकारी के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जे बागची की बेंच शनिवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बातचीत में, टीएमसी , चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग राय सामने आई। एक वरिष्ठ पत्रकार समीर पुरकायस्थ का कहना है कि चुनाव के बाद हिंसा बंगाल के लिए नई बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का खुद स्ट्रॉन्ग रूम में जाना पहली बार हुआ है। उनका मानना है कि यह टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच अविश्वास के माहौल का परिणाम है। दूसरी ओर, वरिष्ठ पत्रकार सुकांतो सरकार का मानना है कि इस बार चुनाव आयोग ने ठीक काम किया है, क्योंकि पिछले चार-पांच दशकों से ममता बनर्जी और अन्य सत्ताधारी दलों का चुनाव ी प्रक्रिया पर कब्ज़ा रहा था। इस सियासी जंग में, सीपीएम भी शामिल हो गई है। सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि वोटों की लड़ाई 'बदरंग' हो चुकी है। टीएमसी नेता शशि पांजा स्ट्रॉन्ग रूम के मुद्दे पर धरने पर बैठी हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के आरोपों को खारिज करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। एसआईआर (स्पेशल समरी रिवीजन) प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। समीर पुरकायस्थ के अनुसार, एसआईआर में बड़ी संख्या में नाम काटे गए, जिससे बीजेपी को यह कहने का मौका मिला कि घुसपैठ से बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है। चुनाव आयोग ने इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। पुरकायस्थ का मानना है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर या अनजाने में बीजेपी को फायदा पहुंचाया है, जिससे अविश्वास बढ़ा है। कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती से पहले राजनीति क माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, और सभी पार्टियां अपने-अपने दावों पर अड़ी हुई हैं। जबलपुर के बरगी डैम में 20 साल पुराना क्रूज़ डूबने से नौ की मौत हो गई है, जिसमें लापरवाही के आरोप लग रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती से पहले राजनीतिक तापमान चरम पर है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। गुरुवार को दोनों दलों के नेताओं के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी शामिल होना पड़ा। टीएमसी ने स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए और अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोलकाता के भवानीपुर सीट के स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंची, जो कि एक अभूतपूर्व घटना थी। ईवीएम को लेकर शुरू हुआ तनाव शुक्रवार को भी जारी रहा, और टीएमसी ने चुनाव आयोग पर एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाया। इसके जवाब में, बीजेपी ने टीएमसी पर 'ड्रामेबाजी' करने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती के सुपरवाइज़र के तौर पर सिर्फ़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तैनात करने के मुख्य चुनाव अधिकारी के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जे बागची की बेंच शनिवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बातचीत में, टीएमसी, चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग राय सामने आई। एक वरिष्ठ पत्रकार समीर पुरकायस्थ का कहना है कि चुनाव के बाद हिंसा बंगाल के लिए नई बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का खुद स्ट्रॉन्ग रूम में जाना पहली बार हुआ है। उनका मानना है कि यह टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच अविश्वास के माहौल का परिणाम है। दूसरी ओर, वरिष्ठ पत्रकार सुकांतो सरकार का मानना है कि इस बार चुनाव आयोग ने ठीक काम किया है, क्योंकि पिछले चार-पांच दशकों से ममता बनर्जी और अन्य सत्ताधारी दलों का चुनावी प्रक्रिया पर कब्ज़ा रहा था। इस सियासी जंग में, सीपीएम भी शामिल हो गई है। सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि वोटों की लड़ाई 'बदरंग' हो चुकी है। टीएमसी नेता शशि पांजा स्ट्रॉन्ग रूम के मुद्दे पर धरने पर बैठी हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के आरोपों को खारिज करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। एसआईआर (स्पेशल समरी रिवीजन) प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। समीर पुरकायस्थ के अनुसार, एसआईआर में बड़ी संख्या में नाम काटे गए, जिससे बीजेपी को यह कहने का मौका मिला कि घुसपैठ से बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है। चुनाव आयोग ने इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। पुरकायस्थ का मानना है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर या अनजाने में बीजेपी को फायदा पहुंचाया है, जिससे अविश्वास बढ़ा है। कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती से पहले राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, और सभी पार्टियां अपने-अपने दावों पर अड़ी हुई हैं। जबलपुर के बरगी डैम में 20 साल पुराना क्रूज़ डूबने से नौ की मौत हो गई है, जिसमें लापरवाही के आरोप लग रहे हैं





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