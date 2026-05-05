पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, 15 सालों के टीएमसी शासन का अंत

पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया है, जबकि टीएमसी को केवल 80 सीटों पर जीत मिली है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट से हार गईं और उन्होंने बीजेपी पर वोट लूट का आरोप लगाया. महिला सुरक्षा और मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण जैसे मुद्दे इस चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं.

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है, जिसने 15 सालों के तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के शासन का अंत किया है.

बीजेपी ने इस बार 206 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया है, जबकि टीएमसी को केवल 80 सीटों पर जीत मिली है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से 15 हजार से अधिक वोटों से हार गईं. मतगणना के दौरान ही उन्होंने बीजेपी पर 'वोट लूट' का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने 100 से अधिक सीटों की लूट की है.

उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि यह अनैतिक है. ममता बनर्जी ने कहा, 'बीजेपी की जीत अनैतिक है. इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो किया है, वो पूरी तरह अनैतिक है.

' पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस जीत के पीछे कई कारण हैं. एक प्रमुख कारण महिला मतदाताओं का समर्थन है, जो लंबे समय से ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन करते रहे हैं. हालांकि, इस बार महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर टीएमसी की कथित नाकामी ने इस समर्थन को कमजोर कर दिया है. आरजी कर आंदोलन इस चुनाव को प्रभावित करता दिखा, जिसके बाद कई महिलाएं बीजेपी की तरफ झुक गईं.

पानीहाटी, जो पारंपरिक तौर पर तृणमूल का गढ़ माना जाता रहा है, वहां आरजी कर मामले में महिला की मां बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थीं और उन्होंने 28,836 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. महिला सुरक्षा पर बीबीसी संवाददाता इशाद्रिता ने महिलाओं से बात की थी, जिसमें एक महिला ने कहा, 'क्या अब हम सुरक्षित भी रह पाएंगे? यही डर है. महिलाओं की अब कोई इज्जत नहीं बचेगी.

बिल्कुल भी नहीं. वे हमें तोड़कर रख देंगे.

' एक अन्य युवती ने कहा, 'कुछ जगहें अनसेफ महसूस होती हैं और रात के 9-10 बजे के बाद तो असुरक्षित महसूस होता है. ' मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान 90 लाख से अधिक नाम हटाए गए, जिससे टीएमसी को बड़ा नुकसान हुआ. बीजेपी ने लगातार यह दावा किया कि फर्जी या मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिससे टीएमसी का चुनावी फायदा कम हो गया.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, रोजमर्रा की जिंदगी में कट-मनी प्रथा का घर कर जाना और सिंडिकेट संस्कृति का बढ़ना टीएमसी के खिलाफ गए. शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में छह साल के अंदर टॉप पर पहुंचाने वाले नेता हैं, ने इस जीत को संभव बनाया है





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पश्चिम बंगाल चुनाव बीजेपी जीत टीएमसी हार ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी

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