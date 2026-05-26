पश्चिमी चंपारण में किसान पम्प सेट से धान की नर्सरी तैयार, मानसून की उम्मीद में

पश्चिमी चंपारण के किसान पम्प सेट की मदद से धान की नर्सरी बना रहे हैं, क्योंकि इस साल की बरसात की मात्रा अनिश्चित है। कृषि अधिकारी ने आश्वस्त किया कि खरीफ में बारिश समय पर होगी, जिससे किसान उत्साहित हैं।
पश्चिमी चंपारण के किसान ों ने इस साल के मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस वर्ष की बरसात के पैटर्न को लेकर विभिन्न पूर्वानुमान बने हैं। अधिकांश किसान ों ने धान की नर्सरी तैयार करने के लिये पम्प सेट की मदद ली है, ताकि जल स्रोत की कमी के बावजूद भी बीजों को सुरक्षित रूप से अंकुरित किया जा सके। कृषि अधिकारी के अनुसार, खरीफ का मौसम जल्द ही आरम्भ हो रहा है और बारिश का समय पर होना तय है। इस क्षेत्र की अधिकांश कृषि निर्भरता मानसून की वर्षा पर ही टिकी हुई है, इसलिए पानी की उपलब्धता को लेकर शुरुआती तैयारी बेहद आवश्यक हो गई है। किसान गौर करके कहते हैं कि यदि इस बार बारिश कम या देर से आती भी है, तो वह पम्प सेट जैसी वैकल्पिक साधनों से नर्सरी को स्थिर रख पाएंगे, जिससे फसल की संभावित बचत सुनिश्चित होगी। वास्तव में, पिछले सप्ताह की मौसम स्थिति ने भी कुछ हद तक इस अनिश्चितता को स्पष्ट कर दिया। सोमवार की शाम को हल्की बूँदाबाँदी और तेज़ हवाओं के साथ कुछ बारिश हुई, परंतु वह क्रमिक हिसाब से पर्याप्त नहीं थी। अगले दिन भी उमस और गर्मी ने अपना दबदबा बना रखा, जबकि मौसम विभाग ने पहले ही संभावित वर्षा के लिये अलर्ट जारी कर दिया था। तापमान के बढ़ते रुझान ने धूप की तीव्रता को बढ़ा दिया, जिससे खेतों में जल की कमी और अधिक स्पष्ट हो गई। स्कूलों में चल रहे पढ़ाई-लिखाई के दौरान बच्चों को भी इस सच्ची धूप से असहजता झेलनी पड़ रही है, क्योंकि कई स्कूलों ने अभी तक गर्मी की छुट्टियों की घोषणा नहीं की है। इन सबके बीच, स्थानीय किसान नर्सरी तैयार करने के काम में तेज़ी से जुटे हैं। उन्होंने कहा कि नर्सरी को तैयार करने में तत्कालिकता का स्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि मानसून कितनी जल्दी आता है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस वर्ष का मानसून पहले आने की संभावना है, जिससे किसान आशावादी हैं। सोमवार के दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया, जो दर्शाता है कि गर्मी अभी भी कड़ी है। कृषि विभाग के बीएओ प्रिंस कुमार ने कहा कि नर्सरी तैयार करने में अत्यधिक तेज़ी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खरीफ का मौसम जल्द ही शुरू हो जाएगा और बारिश समय पर होगी। इस प्रकार, किसान ों ने जल-संरक्षण के लिये पम्प सेट का उपयोग कर प्रारम्भिक कदम उठाए हैं और अब वे बरसात के भरोसे से आगे बढ़ने के लिये तैयार हैं.
पश्चिमी चंपारण के किसानों ने इस साल के मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस वर्ष की बरसात के पैटर्न को लेकर विभिन्न पूर्वानुमान बने हैं। अधिकांश किसानों ने धान की नर्सरी तैयार करने के लिये पम्प सेट की मदद ली है, ताकि जल स्रोत की कमी के बावजूद भी बीजों को सुरक्षित रूप से अंकुरित किया जा सके। कृषि अधिकारी के अनुसार, खरीफ का मौसम जल्द ही आरम्भ हो रहा है और बारिश का समय पर होना तय है। इस क्षेत्र की अधिकांश कृषि निर्भरता मानसून की वर्षा पर ही टिकी हुई है, इसलिए पानी की उपलब्धता को लेकर शुरुआती तैयारी बेहद आवश्यक हो गई है। किसान गौर करके कहते हैं कि यदि इस बार बारिश कम या देर से आती भी है, तो वह पम्प सेट जैसी वैकल्पिक साधनों से नर्सरी को स्थिर रख पाएंगे, जिससे फसल की संभावित बचत सुनिश्चित होगी। वास्तव में, पिछले सप्ताह की मौसम स्थिति ने भी कुछ हद तक इस अनिश्चितता को स्पष्ट कर दिया। सोमवार की शाम को हल्की बूँदाबाँदी और तेज़ हवाओं के साथ कुछ बारिश हुई, परंतु वह क्रमिक हिसाब से पर्याप्त नहीं थी। अगले दिन भी उमस और गर्मी ने अपना दबदबा बना रखा, जबकि मौसम विभाग ने पहले ही संभावित वर्षा के लिये अलर्ट जारी कर दिया था। तापमान के बढ़ते रुझान ने धूप की तीव्रता को बढ़ा दिया, जिससे खेतों में जल की कमी और अधिक स्पष्ट हो गई। स्कूलों में चल रहे पढ़ाई-लिखाई के दौरान बच्चों को भी इस सच्ची धूप से असहजता झेलनी पड़ रही है, क्योंकि कई स्कूलों ने अभी तक गर्मी की छुट्टियों की घोषणा नहीं की है। इन सबके बीच, स्थानीय किसान नर्सरी तैयार करने के काम में तेज़ी से जुटे हैं। उन्होंने कहा कि नर्सरी को तैयार करने में तत्कालिकता का स्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि मानसून कितनी जल्दी आता है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस वर्ष का मानसून पहले आने की संभावना है, जिससे किसान आशावादी हैं। सोमवार के दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया, जो दर्शाता है कि गर्मी अभी भी कड़ी है। कृषि विभाग के बीएओ प्रिंस कुमार ने कहा कि नर्सरी तैयार करने में अत्यधिक तेज़ी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खरीफ का मौसम जल्द ही शुरू हो जाएगा और बारिश समय पर होगी। इस प्रकार, किसानों ने जल-संरक्षण के लिये पम्प सेट का उपयोग कर प्रारम्भिक कदम उठाए हैं और अब वे बरसात के भरोसे से आगे बढ़ने के लिये तैयार हैं
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